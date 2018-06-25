Участники международного молодежного профсоюзного форума «ТЕМП-2018» посетят Гродненскую область





Международный молодежный образовательный профсоюзный форум «ТЕМП-2018» стартует в Минске 26 июня.

Четвертый год подряд мероприятие собирает молодых людей из разных стран мира. За этот период участие в форуме приняли более 600 человек из 21 страны. В этом году планируется участие 200 профсоюзных активистов из 16 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Среди них – Грузия, Египет, Иран, Латвия, Молдова, Россия и другие.

Откроется «ТЕМП-2018» дискуссионной площадкой, участие в которой примут руководство Федерации профсоюзов Беларуси и органов государственного управления, общественные деятели, представители бизнеса. Молодые люди познакомятся с организацией работы профсоюзов в нашей стране, особенностями регулирования трудовых взаимоотношений, развитием социального партнерства.

Для участников «ТЕМПа» запланирована обширная образовательная программа, включающая тренинги, мастер-классы, «круглые столы», встречи с известными политическими и культурными деятелями Беларуси. На форуме поднимут вопросы реализации молодежной политики, поддержки молодежи в трудовых коллективах, развития цифровой экономики и создания «зеленых» рабочих мест. Также молодые люди получат возможность познакомиться с местом, где проходят события государственной важности – для них проведут экскурсию во Дворце Независимости.

Особенностью «ТЕМПа-2018» станет «региональная программа», в рамках которой участники побывают на различных предприятиях во всех регионах Беларуси. Так, в Гродненской области 29 июня молодые профсоюзные активисты посетят улиточную ферму «Ратов» в деревне Долгиново Кореличского района, новогрудский ветропарк и молочно-товарный комплекс в СПК «Негневичи». У молодых людей будет возможность изучить условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов, систему наставничества, а также вопросы постоянного повышения квалификации и переобучения.

В день закрытия форума, 30 июня, все участники «ТЕМПа» посетят открывшийся после реконструкции стадион «Динамо», где встретятся с белорусскими спортсменами и примут участие в легкоатлетическом забеге «Забег Мира и Дружбы народов».

Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов.