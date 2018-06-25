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«Славянское братство-2018»: стартует активная фаза учений
Белорусские, российские и сербские десантники отработают на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае тактические действия, которые максимально приближены к боевой обстановке.
Применят новые способы выполнения контртеррористических задач. Учение – четвёртое по счёту. В прошлом году масштабная тренировка военных проходила в Брестской области.
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Белорусские, российские и сербские десантники отработают на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае тактические действия, которые максимально приближенны к...
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