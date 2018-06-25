На фоне материальных трудностей. Вчера в Лиде мужчина убил свою жену (видео)





Семья проживала в одном из домов по улице Гастелло. На месте происшествия правоохранители обнаружили 53-летнюю женщину без признаков жизни с колотой раной в области сердца.

Её 53-летний супруг ножом наносил раны себе — резал вены на руках и бил в грудную клетку. Подробности происшествия устанавливаются, мужчина задержан. В его отношении назначен ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.

— По предварительной версии конфликт разгорелся на фоне материальных трудностей, — рассказал «Лида-ТВ» официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. — В ходе ссоры мужчина нанес женщине по одному удару ножом и ножницами, от которых потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемый сам сообщил обо всем в милиции. Его действия подпадают под уголовную статью «Убийство».

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