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На фоне материальных трудностей. Вчера в Лиде мужчина убил свою жену (видео)
Семья проживала в одном из домов по улице Гастелло. На месте происшествия правоохранители обнаружили 53-летнюю женщину без признаков жизни с колотой раной в области сердца.
Её 53-летний супруг ножом наносил раны себе — резал вены на руках и бил в грудную клетку. Подробности происшествия устанавливаются, мужчина задержан. В его отношении назначен ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.
— По предварительной версии конфликт разгорелся на фоне материальных трудностей, — рассказал
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Семья проживала в одном из домов по улице Гастелло. На месте происшествия правоохранители обнаружили 53-летнюю женщину без признаков жизни с колотой раной в...
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