ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комитетом госконтроля Могилевской области выявлены нарушения

26.06.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Комитетом госконтроля Могилевской области выявлены нарушения

Неудовлетворительное состояние объектов водоснабжения и водоотведения

КГК области установлено, что в области принимаются недостаточные меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.
Многие из таких объектов эксплуатируются со значительным превышением сроков службы (на 1 января 2018 г. средний износ сетей водоснабжения составил от 35,6% до 99,8%, сетей водоотведения (канализации) – от 35,0% до 95,0%).
Ряд объектов из-за ненадлежащего технического состояния и отсутствия достаточных средств на их ремонт и модернизацию не функционирует.
В деятельности водоснабжающих организаций не искоренены многочисленные нарушения законодательства и технических нормативно-правовых актов при эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Основные из них – ненадлежащий учет добычи подземных вод и сброса сточных вод, несоблюдение порядка учета и содержания объектов водоснабжения и водоотведения, их ненадлежащее техническое состояние, низкое качество питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, отсутствие в отдельных организациях ЖКХ производственного контроля качества питьевой воды, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений объектов водоснабжения, техническая неисправность пожарных гидрантов, нерациональное использование топливно-
энергетических ресурсов.
По результатам контроля Комитетом государственным органам внесен ряд предложений по улучшению положения дел при эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения. Их реализация взята на контроль.

Соблюдение законодательства внешнеторговой деятельности

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за соблюдением организациями Могилевской области законодательства при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Коллегией отмечено, что в текущем году просроченные долги зарубежных контрагентов перед отечественными предприятиями выросли почти в 1,5 раза. Больше всего иностранные партнеры задолжали организациям г. Бобруйска.
При этом многие отечественные организации до сих пор не пользуются возможностями страхования экспортных рисков, продления сроков завершения внешнеторговых операций Национальным банком Республики Беларусь. Препятствуют недопущению нарушений законодательства о внешнеэкономической деятельности низкий профессиональный уровень специалистов организаций, отсутствие надлежащей юридической поддержки со стороны их органов управления.
За 2017 год и истекший период текущего года нарушения порядка завершения внешнеторговых операций выявлены в 54 организациях, за что они и их должностные лица оштрафованы на 543,6 тыс. рублей.
По итогам заседания коллегии Комитетом Могилевскому облисполкому, горрайисполкомам внесены предложения по исправлению ситуации.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неудовлетворительное состояние объектов водоснабжения и водоотведения КГК области установлено, что в области принимаются недостаточные меры по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комментатор из Египта умер во время матча своей сборной с Саудовской Аравией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика