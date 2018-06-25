Комитетом госконтроля Могилевской области выявлены нарушения





Неудовлетворительное состояние объектов водоснабжения и водоотведения

КГК области установлено, что в области принимаются недостаточные меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.

Многие из таких объектов эксплуатируются со значительным превышением сроков службы (на 1 января 2018 г. средний износ сетей водоснабжения составил от 35,6% до 99,8%, сетей водоотведения (канализации) – от 35,0% до 95,0%).

Ряд объектов из-за ненадлежащего технического состояния и отсутствия достаточных средств на их ремонт и модернизацию не функционирует.

В деятельности водоснабжающих организаций не искоренены многочисленные нарушения законодательства и технических нормативно-правовых актов при эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Основные из них – ненадлежащий учет добычи подземных вод и сброса сточных вод, несоблюдение порядка учета и содержания объектов водоснабжения и водоотведения, их ненадлежащее техническое состояние, низкое качество питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, отсутствие в отдельных организациях ЖКХ производственного контроля качества питьевой воды, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений объектов водоснабжения, техническая неисправность пожарных гидрантов, нерациональное использование топливно-

энергетических ресурсов.

По результатам контроля Комитетом государственным органам внесен ряд предложений по улучшению положения дел при эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения. Их реализация взята на контроль.

Соблюдение законодательства внешнеторговой деятельности

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за соблюдением организациями Могилевской области законодательства при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Коллегией отмечено, что в текущем году просроченные долги зарубежных контрагентов перед отечественными предприятиями выросли почти в 1,5 раза. Больше всего иностранные партнеры задолжали организациям г. Бобруйска.

При этом многие отечественные организации до сих пор не пользуются возможностями страхования экспортных рисков, продления сроков завершения внешнеторговых операций Национальным банком Республики Беларусь. Препятствуют недопущению нарушений законодательства о внешнеэкономической деятельности низкий профессиональный уровень специалистов организаций, отсутствие надлежащей юридической поддержки со стороны их органов управления.

За 2017 год и истекший период текущего года нарушения порядка завершения внешнеторговых операций выявлены в 54 организациях, за что они и их должностные лица оштрафованы на 543,6 тыс. рублей.

По итогам заседания коллегии Комитетом Могилевскому облисполкому, горрайисполкомам внесены предложения по исправлению ситуации.