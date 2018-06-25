

В рамках профилактической акции «Каникулы без дыма и огня!» учащие­ся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева посетили пожарную часть РОЧС. Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Начальником караула Сергеем Архипенко была организована экскурсия по части, где ребятам были показаны аварийно-спасательная техника и оборудование, инструмент и снаряжение.

Далее учащиеся ознакомились с имеющимся снаряжением внутри кабины автомобиля, посидели за рулем, почувствовав себя — пусть на несколько секунд — водителем большого пожарного автомобиля.

В ходе проведения мероприятия ребятам также рассказали о правилах поведения во время каникул, напомнили номера службы спасения — «101» и «112». Были проведены викторины по ОБЖ. Вспомнили основные действия при обнаружении пожара, как себя вести дома и на улице, в лесу и на водоеме. Затем были продемонстрированы видеофильмы по основам безопасности жизнедеятельности. Для того, чтобы данное мероприятие запомнилось учащимся, им вручили изобразительную продукцию МЧС — расписания занятий.

Самым захватывающим зрелищем для ребят во время посещения части стала подача огнетушащего вещества. Каждый ребенок смог действительно почувствовать себя в роли спасателя, самостоятельно подавая воду из настоящего пожарного ствола. Ребята были в восторге и очень удивились возможностям пожарного автомобиля.