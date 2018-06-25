ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рамках профилактической акции «Каникулы без дыма и огня» учащие­ся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева посетили пожарную часть РОЧС

26.06.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

 

 

 

В рамках профилактической акции «Каникулы без дыма и огня» учащие­ся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева посетили пожарную часть РОЧС
В рамках профилактической акции «Каникулы без дыма и огня!» учащие­ся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева посетили пожарную часть РОЧС. Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Начальником караула Сергеем Архипенко была организована экскурсия по части, где ребятам были показаны аварийно-спасательная техника и оборудование, инструмент и снаряжение.
Далее учащиеся ознакомились с имеющимся снаряжением внутри кабины автомобиля, посидели за рулем, почувствовав себя — пусть на несколько секунд — водителем большого пожарного автомобиля.
В ходе проведения мероприятия ребятам также рассказали о правилах поведения во время каникул, напомнили номера службы спасения — «101» и «112». Были проведены викторины по ОБЖ. Вспомнили основные действия при обнаружении пожара, как себя вести дома и на улице, в лесу и на водоеме. Затем были продемонстрированы видеофильмы по основам безопасности жизнедеятельности. Для того, чтобы данное мероприятие запомнилось учащимся, им вручили изобразительную продукцию МЧС — расписания занятий.
Самым захватывающим зрелищем для ребят во время посещения части стала подача огнетушащего вещества. Каждый ребенок смог действительно почувствовать себя в роли спасателя, самостоятельно подавая воду из настоящего пожарного ствола. Ребята были в восторге и очень удивились возможностям пожарного автомобиля. 

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
      В рамках профилактической акции «Каникулы без дыма и огня!» учащие­ся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева посетили пожарную часть РОЧС. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комментатор из Египта умер во время матча своей сборной с Саудовской Аравией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика