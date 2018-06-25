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Международный молодёжный профсоюзный форум «Темп-2018» в Минске

26.06.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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Активисты из 20 стран собрались в Минске для участия в молодёжном профсоюзном форуме «Темп».

Для более чем двухсот участников подготовлена обширная образовательная программа – тренинги, мастер-классы, круглые столы. В центре внимания – условия труда для молодых специалистов, переобучение, развитие цифровой экономики и создание новых зелёных рабочих мест. Молодые люди познакомятся с организацией работы профсоюзов в Беларуси на конкретных примерах – они посетят крупные промышленные предприятия в разных регионах страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Активисты из 20 стран собрались в Минске для участия в молодёжном профсоюзном форуме «Темп».
 
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