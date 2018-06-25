Международный молодёжный профсоюзный форум «Темп-2018» в Минске

Активисты из 20 стран собрались в Минске для участия в молодёжном профсоюзном форуме «Темп».



Для более чем двухсот участников подготовлена обширная образовательная программа – тренинги, мастер-классы, круглые столы. В центре внимания – условия труда для молодых специалистов, переобучение, развитие цифровой экономики и создание новых зелёных рабочих мест. Молодые люди познакомятся с организацией работы профсоюзов в Беларуси на конкретных примерах – они посетят крупные промышленные предприятия в разных регионах страны.