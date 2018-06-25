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Топ-10 идей дизайна для людей с юмором. С черноватым юмором
Есть архитектурные и дизайнерские шутки, есть — дизайн для всех, но на грани фола. Мы собрали примеры черноватого юмора в одну подборку. Что хотели сказать создатели этих шедевров — не знаем. Сами удивляемся и улыбаемся.
Вот, например, леснтица в обычном загородном доме. По ней владельцы должны каждый вечер подниматься в спальню.
Можно предположить, что в коридоре их ждет это:
И обои в спальне соответствующие — черные в белых пеликанах. Ну или в черепа. Их продают по 25−80 долларов за панно.
Такие:
Как вариант — с цветочками.
А это удобный спуск. Мечта, а не спуск. Взрослым тоже понравится, но главное — дети вырастут бесстрашными.
Для детской у дизайнеров тоже есть соответсвующие решения. Вот обои за 180 долларов.
Ну или чуть дешевле, по 25 за трубку. С ними легко создать ощущение, что в комнате уже кто-то давно жил, но все для него закончилось плохо и следы отмыть не получилось. Да и вообще — жизнь — тлен…
А это элемент декора. Предполагается, что в доме может найитись место для этих украшений.
Впрочем, забудем о декоре. Подберем стулья. Вот, напрмер, это дизайнерское кресло, как будто сделанное из тележки, угнанной из супермаркета. Представьте, что вы в межсезонье, с утра, только выбравшись из кроватки, садитесь на него завтракать…
Как ощущения? А предмет стоит 419 долларов.
Ну и напоследок старая шутка по поводу продуманности планировок квартир.
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Мы собрали подборку реальных вещей, за которые кто-то уже заплатил.
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