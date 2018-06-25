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Топ-10 идей дизайна для людей с юмором. С черноватым юмором

26.06.2018 08:55 — Разное | Tut.by  
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Есть архитектурные и дизайнерские шутки, есть — дизайн для всех, но на грани фола. Мы собрали примеры черноватого юмора в одну подборку. Что хотели сказать создатели этих шедевров — не знаем. Сами удивляемся и улыбаемся.

Вот, например, леснтица в обычном загородном доме. По ней владельцы должны каждый вечер подниматься в спальню.


Фото: Pinterest

Можно предположить, что в коридоре их ждет это:


Фото: etsy.com

И обои в спальне соответствующие — черные в белых пеликанах. Ну или в черепа. Их продают по 25−80 долларов за панно.

Такие:


Фото: Wallpapers4Beginners

Как вариант — с цветочками.


А это удобный спуск. Мечта, а не спуск. Взрослым тоже понравится, но главное — дети вырастут бесстрашными.


Фото: Pinterest

Для детской у дизайнеров тоже есть соответсвующие решения. Вот обои за 180 долларов.


Фото: Wallpapers4Beginners

Ну или чуть дешевле, по 25 за трубку. С ними легко создать ощущение, что в комнате уже кто-то давно жил, но все для него закончилось плохо и следы отмыть не получилось. Да и вообще — жизнь — тлен…


А это элемент декора. Предполагается, что в доме может найитись место для этих украшений.



Впрочем, забудем о декоре. Подберем стулья. Вот, напрмер, это дизайнерское кресло, как будто сделанное из тележки, угнанной из супермаркета. Представьте, что вы в межсезонье, с утра, только выбравшись из кроватки, садитесь на него завтракать…


Фото: etsy.com

Как ощущения? А предмет стоит 419 долларов.

Ну и напоследок старая шутка по поводу продуманности планировок квартир.


Фото: Pinterest
 
 
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