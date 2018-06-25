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Четверо детей погибли в ДТП с начала летних каникул

26.06.2018 09:23 — Разное | ОНТ  
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Только за последние дни на дорогах Беларуси произошло две смертельные аварии.

На трассе Минск-Гомель, женщина не справилась с управлением мотоцикла. Погиб пассажир, её 15-летний сын. В Бобруйском районе студент на мопеде врезался в световую опору, несовершеннолетний водитель скончался на месте.

Тревожные сообщения мелькают в милицейских сводках едва ли не каждый день. В Лельчицах пятилетняя девочка, которая играла на проезжей части, попала под колёса. В Гомеле автомобилист не уступил дорогу школьнику на самокате, 12-летний мальчик попал в больницу.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: «Нужно всегда помнить, что детей, до 12 лет нужно перевозить в специальном детском удерживающем устройстве, а после всегда пристёгивать ремнём. Всегда напоминайте детям об элементарных правилах безопасности и поведению на дороге. Учите всех личным примером и всегда нужно быть начеку. Как водителям, так и родителям».

С начала года на дорогах Беларуси произошло 129 аварий с участием детей, семеро погибли. Как отмечают в Госавтоинспекции, чаще всего несчастные случаи на дороге происходят по вине взрослых.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Только за последние дни на дорогах Беларуси произошло две смертельные аварии.
 
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