ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкие власти разрешили Audi и Airbus тестирование электрического воздушного такси

26.06.2018 09:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Запуск проекта Urban Air Mobility («Городская аэромобильность») в Ингольштадте одобрен немецкими властями — соответствующее соглашение было подписано в Федеральной канцелярии в Берлине.


Pop.Up Next. Фото: Audi

Реализацией проекта, который предусматривает запуск в районе Ингольштадта первой тестовой эксплуатации воздушного такси, Audi займется совместно с Airbus и министерством транспорта Германии. Еще минувшей весной Audi и Airbus показали на Женевском автосалоне концепт Pop.Up Next. Это прототип полностью автопилотируемого электромобиля-такси, призванного решить проблему перегруженности транспортных магистралей. Такой беспилотник представляет собой двухместную капсулу, которая может состыковываться как с наземным, так и автоматическим воздушным модулем с 8 пропеллерами. Каждый из них приводится в действие 26-сильным электромотором, а батареи емкостью 70 кВтч должно хватить на 50 км полета со скоростью до 120 км/ч, после чего модули самостоятельно возвращаются на зарядные станции.

«В далеком будущем транспортные средства, подобные Pop.Up Next, смогут быстро и с комфортом перевозить людей — как по улицам больших городов, так и в их воздушном пространстве, тем самым решая проблему загруженности дорог», — отметил Брам Схот, член правления Audi, ответственный за продажи и маркетинг.

К слову, Audi далеко не единственный автопроизводитель, инвестирующий большие средство в проекты летающих автомобилей — напомним, что прошлой осенью китайская Geely стала владелицей американского разработчика аэрокаров Terrafugia.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Audi совместно с Airbus займутся испытанием и внедрением электрического воздушного такси. Разрешение на тестовую эксплуатацию уже получено.
 
Новости дня
Новости разные
 
В плей-офф чемпионата мира Россия сыграет с Испанией, Уругвай — с Португалией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика