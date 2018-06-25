Немецкие власти разрешили Audi и Airbus тестирование электрического воздушного такси

Запуск проекта Urban Air Mobility («Городская аэромобильность») в Ингольштадте одобрен немецкими властями — соответствующее соглашение было подписано в Федеральной канцелярии в Берлине.



Pop.Up Next. Фото: Audi

Реализацией проекта, который предусматривает запуск в районе Ингольштадта первой тестовой эксплуатации воздушного такси, Audi займется совместно с Airbus и министерством транспорта Германии. Еще минувшей весной Audi и Airbus показали на Женевском автосалоне концепт Pop.Up Next. Это прототип полностью автопилотируемого электромобиля-такси, призванного решить проблему перегруженности транспортных магистралей. Такой беспилотник представляет собой двухместную капсулу, которая может состыковываться как с наземным, так и автоматическим воздушным модулем с 8 пропеллерами. Каждый из них приводится в действие 26-сильным электромотором, а батареи емкостью 70 кВтч должно хватить на 50 км полета со скоростью до 120 км/ч, после чего модули самостоятельно возвращаются на зарядные станции.

«В далеком будущем транспортные средства, подобные Pop.Up Next, смогут быстро и с комфортом перевозить людей — как по улицам больших городов, так и в их воздушном пространстве, тем самым решая проблему загруженности дорог», — отметил Брам Схот, член правления Audi, ответственный за продажи и маркетинг.

К слову, Audi далеко не единственный автопроизводитель, инвестирующий большие средство в проекты летающих автомобилей — напомним, что прошлой осенью китайская Geely стала владелицей американского разработчика аэрокаров Terrafugia.