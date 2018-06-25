Болезнь Альцгеймера связали с вирусом герпеса

Американские исследователи изучили ткани мозга около тысячи человек и выяснили: в мозге людей с ранними стадиями болезни Альцгеймера значительно чаще встречались два определенных вида вируса герпеса (HHV6A и HHV7). Неизвестно, способен ли вирус провоцировать развитие заболевания напрямую: пока можно говорить лишь о том, что он может оказаться одним из факторов риска. Исследование опубликовано в журнале Neuron.





Образцы для анализа предоставили несколько крупных банков тканей Национальных институтов здравоохранения США. Генетические «следы» вирусов герпеса шестого и седьмого типов (HHV6A и HHV7) нашли в мозге 30% пациентов с ранней стадией заболевания, при этом у контрольной группы здоровых людей этих вирусов практически не обнаруживали. Также у людей с высокой концентрацией этих вирусов в мозге чаще наблюдались более выраженные симптомы деменции.





Вирус герпеса 6-го типа / © Bernard Kramarsky

Исследователи смоделировали, как ДНК обнаруженных вирусов будет влиять на активность генов, связанных с развитием и работой мозга. Согласно модели, воздействие вирусов герпеса может отразиться на нескольких генах, регулирующих процессы, ведущие к развитию болезни Альцгеймера. Ген APBB2 кодирует белок, который взаимодействует с предшественником бета-амилоида (белком APP): его фрагмент Aβ42 составляет основу бета-амилоидных бляшек, с которыми связывают разрушение тканей мозга при болезни. В образовании бета-амилоида участвуют также фермент бета-секретаза, кодируемый геном BACE1, и белок пресенилин-1 (ген PSEN1). Ген APPBP2 регулирует работу белка, взаимодействующего с клеточными микротрубочками (при болезни Альцгеймера они разрушаются). Все эти гены оказались подвержены влиянию вирусной ДНК.

По мнению ученых, вирусы герпеса могут оказаться одним из факторов, усиливающих риск развития болезни у тех, кто предрасположен к ней генетически. Авторы новой работы подчеркивают: на этот риск влияют многие факторы, и говорить о причинно-следственной связи между герпесом и болезнью Альцгеймера пока нельзя. Больше узнать об этом помогут исследования с применением новых методов секвенирования ДНК.

Источник: www.naked-science.ru