﻿ Болезнь Альцгеймера связали с вирусом герпеса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болезнь Альцгеймера связали с вирусом герпеса

26.06.2018 08:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Американские исследователи изучили ткани мозга около тысячи человек и выяснили: в мозге людей с ранними стадиями болезни Альцгеймера значительно чаще встречались два определенных вида вируса герпеса (HHV6A и HHV7). Неизвестно, способен ли вирус провоцировать развитие заболевания напрямую: пока можно говорить лишь о том, что он может оказаться одним из факторов риска. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Болезнь Альцгеймера связали с вирусом герпеса

Образцы для анализа предоставили несколько крупных банков тканей Национальных институтов здравоохранения США. Генетические «следы» вирусов герпеса шестого и седьмого типов (HHV6A и HHV7) нашли в мозге 30% пациентов с ранней стадией заболевания, при этом у контрольной группы здоровых людей этих вирусов практически не обнаруживали. Также у людей с высокой концентрацией этих вирусов в мозге чаще наблюдались более выраженные симптомы деменции.

Болезнь Альцгеймера связали с вирусом герпеса

Вирус герпеса 6-го типа / © Bernard Kramarsky

Исследователи смоделировали, как ДНК обнаруженных вирусов будет влиять на активность генов, связанных с развитием и работой мозга. Согласно модели, воздействие вирусов герпеса может отразиться на нескольких генах, регулирующих процессы, ведущие к развитию болезни Альцгеймера. Ген APBB2 кодирует белок, который взаимодействует с предшественником бета-амилоида (белком APP): его фрагмент Aβ42 составляет основу бета-амилоидных бляшек, с которыми связывают разрушение тканей мозга при болезни. В образовании бета-амилоида участвуют также фермент бета-секретаза, кодируемый геном BACE1, и белок пресенилин-1 (ген PSEN1). Ген APPBP2 регулирует работу белка, взаимодействующего с клеточными микротрубочками (при болезни Альцгеймера они разрушаются). Все эти гены оказались подвержены влиянию вирусной ДНК.

По мнению ученых, вирусы герпеса могут оказаться одним из факторов, усиливающих риск развития болезни у тех, кто предрасположен к ней генетически. Авторы новой работы подчеркивают: на этот риск влияют многие факторы, и говорить о причинно-следственной связи между герпесом и болезнью Альцгеймера пока нельзя. Больше узнать об этом помогут исследования с применением новых методов секвенирования ДНК.

Источник: www.naked-science.ru

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские исследователи изучили ткани мозга около тысячи человек и выяснили: в мозге людей с ранними стадиями болезни Альцгеймера значительно чаще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сделали гардеробную и покрасили стены в белый. Читатели - о ремонте квартиры-студии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика