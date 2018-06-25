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Недопустимые ошибки в интерьере, которые говорят о дурновкусии хозяев
Когда люди затевают ремонт в своей квартире, то процессу переделки зачастую предшествует поток идей того, как можно обустроить все по-новому. В ход идет интернет, советы друзей и знакомых, опыт родственников и собственные идеи. Вот только не всегда результаты оправдывают ожидания, либо "новая" квартира зачастую выглядит, напротив, чем-то устаревшим. А все потому, что в процессе разработки дизайна совершаются эти 16 грубых ошибок.
1. Гипсокартонные волны на потолке
Когда-то такая стилистика была очень даже модной, но те времена давно ушли в небытие. Более того, подобная конструкция не только выглядит нелепо, но еще и "сжирает" высоту потолков, которые в среднестатистической квартире и без того невысокие. Поэтому, если хочется чего-то новенького и необычного, эту идею лучше сразу выкинуть из головы.
2. Проплешины из искусственного камня
3. Гипсокартонные проемы
Гипсокартонные проемы устарели так же, как и потолки из аналогичного материала, и выглядит все это нелепо и убого, особенно в малогабаритных квартирках.
4. "Богатые" занавески
Если забить в поисковик запрос на элитные шторы, то картинки выдадут обилие роскоши с замысловатыми подхватами и ламбрекенами. И все бы ничего, вот только воплощать такие идеи допускается исключительно во дворцах, музеях и театрах, а вот от идеи перенести все это в квартиру с низкими потолками и площадью 40 "квадратов" лучше сразу отказаться.
5. Домашние водопады и фонтаны
Лет так 10 назад их присутствие в доме являло собой признак роскоши и богатства, но времена изменились, и теперь подобные декорации не более чем признак дурного вкуса и отголосок старины.
6. Арки
Эта форма дверных проемов по непонятной причине очень полюбилась людям старшего поколения, раньше это был своеобразный шаблон, которому соответствовала чуть ли не каждая квартира. Вот только теперь, планируя ремонт, как и от любимого бабулиного серванта, от арочных проемов лучше отказаться.
7. Блестки
8. Использование вагонки
9. Декоративная штукатурка
10. Металлопластиковые окна
Этим элементом уже давно никого не удивишь, но при установке таких окон следует учитывать особенность всего дома в целом. Так, например, белые пластиковые окна смешно и не к месту выглядят в старых домах, к тому же они подходят далеко не ко всем интерьерам.
11. Колонны
12. Натуральная отделка
Когда стены в помещении отделаны только лишь деревом или камнем, пусть и натуральным, это придает комнате мрачность, и ни о какой привлекательности речи быть не может. Такие материалы допускается применять лишь для расстановки акцентов, не более того.
13. Небо в звездах
14. Эклектика
15. Глянец
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Когда люди затевают ремонт в своей квартире, то процессу переделки зачастую предшествует поток идей того, как можно обустроить все по-новому. В ход идет интернет,...
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