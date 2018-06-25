Наводнения и оползни на севере Вьетнама: есть погибшие

По меньшей мере девять человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере страны.



Пять пострадали. Ещё 12 жителей числятся пропавшими без вести. Большинство погибших – фермеры, которые во время паводков работали на своих полях. Более 40 домов снесло потоками воды, сотни строений повреждены. Также в регионе затоплены сельхозугодья, размыты дороги. Общий ущерб, нанесённый непогодой, предварительно оценили в три миллиона долларов.