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У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом
Новости Беларуси. 20 стран подтвердили свое участие в «Снайперском рубеже-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта армейская международная игра пройдет в Беларуси впервые.
Снайперов со всего мира в конце июля-начале августа объединит полигон под Брестом. Ожидается, что к этому времени количество сборных-участниц может увеличиться до 30.
На предыдущих подобных конкурсах снайперов в Казахстане белорусская команда неизменно занимала призовые места. Особенностью грядущей игры станет единое для всех оружие – винтовка СВД и пистолет Макарова.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
«Снайперский рубеж» – один из важнейших конкурсов в программе Армейских международных игр, которые в 2018 году пройдут на территории семи стран: помимо Беларуси, игры примут полигоны России, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана и Ирана.
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У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом
Новости Беларуси. 20 стран подтвердили свое участие в «Снайперском рубеже-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта армейская международная игра...
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