Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $131,8 до $139,1 за 1 т., на прямогонный бензин - с $72,4 до $76,5 за 1 т., на товарные бензины - с $39,5 до $41,7 за 1 т., на легкие, средние дистилляты - с $39,5 до $41,7 за 1 т. Такая же пошлина ($41,7) установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня, тогда они были также повышены, сообщили в Совете министров Республики Беларусь.