Что сказал Бьорндален по поводу ухода Дарьи из спорта

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение своей жены Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру.

По словам Бьордалена, Дарья – цельная натура, которая полностью отдается избранному делу. Спортсменке нелегко далось решение уйти из спорта, но если бы она этого не сделала, то не смогла бы уделять должного внимания дочери Ксении.

Муж Домрачевой признался, что ему будет скучно смотреть биатлон после окончания ее активных выступлений. «Она выдающаяся спортсменка и очень хорошо справлялась с давлением — ее спокойствие перед стартом впечатляло», — сказал Бьорндален.

Сейчас у прославленной семьи много планов, они работают над различными проектами. Свой выбор Бьорндален и Домрачева предполагают сделать в течение нескольких месяцев.