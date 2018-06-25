Пособие по уходу за детьми поднимать не будут

Увеличивать пособие по уходу за детьми до трех лет и сокращать срок отпуска белорусские власти не планируют.

Об этом заявил замминистра по труду и соцзащите Валерий Ковальков, пишет tut.by .

Ковальков отметил, что в Беларуси отпуск по уходу значительно длиннее, чем в других странах. Во Франции при рождении первенца он составляет 1 год, при рождении второго и последующих детей – до 3 лет.

В Болгарии отпуск по уходу – 2 года, в Германии – 10 месяцев, в Италии – 6 месяцев. В России и Эстонии отпуск по уходу за ребенком предоставляется до 3 лет, но оплачиваются только 1,5 года и 62 недели соответственно в каждой стране. В Испании также дается трехлетний отпуск, но без оплаты.

Напомним, в Беларуси в отпуск по уходу за ребенком может идти мать, отец или другой член семьи. При этом на него будет начисляться пособие.

Ковальков подчеркнул, что все предоставляемые семьям с детьми льготы и гарантии финансово обеспечиваются государством. Это очень большие затраты в денежном выражении, поэтому помощь оказывается в пределах возможностей, которые есть.

В Беларуси размер пособий по уходу за ребенком привязан к среднемесячной зарплате. На первого ребенка платят 35% от среднемесячного заработка (312,03 рубля на сегодня). На второго и последующих детей — 40% (356,60 рубля). Пособие на ребенка-инвалида составляет 45% от среднемесячного заработка (401,18 рубля). Размеры помощи меняются дважды в год в зависимости от роста средней зарплаты — 1 февраля и 1 августа.