У закона на страже

Накануне профессионального праздника нам удалось встретиться с прокурором Лоевского района Виктором Костюченко. Включать перед этим человеком диктофон даже как-то неловко: в его кабинете привычнее звучала бы фраза «Здесь вопросы задаю я». Но в этот день глава районного надзорного органа, согласившись на интервью, лишь по-доброму улыбнулся — спрашивайте, я отвечу на Ваши вопросы.

— Виктор Павлович, слово «прокуратура» уже само по себе монолитное — ни одного мягкого звука. А насколько строга и ответственна Ваша профессия? Насколько всеобъемлющ круг интересов ведомства?

— В обществе у прокуратуры — особый статус. Она призвана координировать работу как правоохранительных структур, так и других органов исполнительной и законодательной власти в борьбе с преступностью и коррупцией. Это прежде всего правозащитный, а не карающий орган. Мы контролируем исполнение трудового, жилищного, административного законодательства, следим за тем, чтобы решения суда полностью соответствовали букве закона. Отдельным блоком выделен надзор за деятельностью служб, ответственных за работу по профилактике правонарушений. Главная задача — защита прав и свобод граждан, основное направление деятельности — работа с обращениями. Сотрудники прокуратуры оперативно устраняют нарушенные права и свободы граждан, субъектов хозяйствования и организаций.

— Направлений много, наверняка, чтобы успеть все, в районной прокуратуре должен быть немалый штат сотрудников…

— В нашем случае коллектив можно по пальцам пересчитать. На сегодня в штатном расписании числятся прокурор, заместитель прокурора Игорь Артеменко и старший помощник Юлия Красовская. Довершают список работников специалисты вспомогательного блока: заведующая канцелярией Наталья Буглак, уборщик служебных помещений Светлана Костюченко и наш водитель Владимир Щуклин. Такая вот немногочисленная, но надежная команда людей, преданных своему делу, ответственных, исполнительных, работающих на одном дыхании, чувствующих общие задачи и настроение каждого.

— Накануне профессионального праздника хотелось бы узнать о результатах работы прокуратуры района за истекший период этого года?

— Если говорить коротко, то за 5 месяцев проведено ряд проверок по выполнению поручения Президента Республики Беларусь об обеспечении законности посевной кампании, изучены документы по соблюдению требований законодательства о труде, выплате пособий семьям, воспитывающим детей. По-прежнему на контроле прокуратуры находится охрана историко-культурных ценностей, окружающей среды, обращения граждан и юридических лиц, охрана прав и интересов детей в неблагополучных семьях, соблюдение прав в сфере образования. В результате с начала года вынесено 9 представлений об устранении нарушений, должностным лицам внесено 13 предписаний о незамедлительном устранении выявленных нарушений законодательства, 3 гражданина привлечены к административной ответственности, 20 — к дисциплинарной, 4 человека получили официальные предупреждения. Проводилась скрупулезная работа с исками: 10 заявлений в суд общей юрисдикции, из них 1 — об ограничении в дееспособности, 9 — о возмещении ущерба, причиненного предприятиям и государственным организациям гражданами, 4 исковых заявления в экономический суд в интересах комбината строительных материалов, бытового обслуживания и райисполкома.

— Многих интересует вопрос о деятельности прокурорского надзора по борьбе с коррупцией и преступлениями в сфере экономики.

— Совместными усилиями всех правоохранительных органов района удалось существенно сократить число таких преступлений. Однако результаты проверок свидетельствуют о том, что в районе, к огромному сожалению, допускаются коррупционные проявления. Это обусловлено неудовлетворительным выполнением должностных функций, возложенных на уполномоченных лиц, ненадлежащем подборе кадров на руководящие должности и материально ответственных лиц. Так, в мае рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера сельхозпредприятия, который вступил в преступный сговор с представителями коммерческих структур, получал взятки, осуществлял незаконные действия. В ходе проведения проверок соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой района выявлено хищение имущества, совершенное должностным лицом путем злоупотребления служебными полномочиями. И это не единичные случаи.

— Виктор Павлович, по каким вопросам обычно обращаются за помощью граждане? Всегда ли их заявления являются обоснованными?

— Обращений в прокуратуру поступает всегда много. Порой люди не понимают, что некоторые вопросы решает райжилкомхоз (нарушение правил пользования жилыми помещениями), часть проблем находится на исполнении органов внутренних дел. Прокуратура проводит проверки по несвоевременной выплате отпускных, пособий по уходу за детьми до трех лет и т.д. По каждому обращению заявители получают письменное разъяснение.

— Назовите, пожалуйста, качества, которыми должен быть наделен каждый работник прокуратуры.

— Как говорил в свое время наш почетный ветеран Иван Иванович Коновальчук, это честность, принципиальность и профессионализм. От себя хочу добавить, справедливость. Именно эти качества объединяют целые поколения людей, посвятивших свою жизнь служению законности.

— Ваши пожелания коллегам по случаю профессионального праздника.

— Здоровья, мира и благополучия, верности избранной профессии.

— А мы искренне желаем Вам и сплоченному коллективу Лоевской прокуратуры крепкого здоровья, достатка и согласия в семьях, добросовестного выполнения служебных обязанностей на благо народа и государства. Убеждены, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности, защищая конституционные достояния лоевчан.

Наталья Апанасенко, «ЛК».

Фото О. Крупейченко, «ЛК».

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