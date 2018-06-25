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В Слуцке откроется кофейня/винный бар. Фотофакт
26.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Новое заведение находится на первом этаже здания бывшего ресторана «Вежа». Пока в помещении идёт ремонт.
Владельцы не комментируют открытие, но из
Информацию о том, что на месте бывшей кулинарии и магазина открывается кофейня, подтвердил «Кур'еру» источник, близкий к слуцкому общепиту.
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