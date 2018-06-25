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В Слуцке откроется кофейня/винный бар. Фотофакт

26.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;Слуцке откроется кофейня/винный бар. Фотофакт
Фото: Ольга Паздерина
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Новое заведение находится на первом этаже здания бывшего ресторана «Вежа». Пока в помещении идёт ремонт.

Владельцы не комментируют открытие, но из открытых источников можно судить, что кофейня/винный бар называется «Непариж». В меню будут сэндвичи, кондитерские изделия, винные сеты, завтраки. Планируется создание летней террасы с пледами, также будет фоновая музыка — Deep, Chill, Jazz.

Информацию о том, что на месте бывшей кулинарии и магазина открывается кофейня, подтвердил «Кур'еру» источник, близкий к слуцкому общепиту.

Фото: Ольга Паздерина

 
 
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