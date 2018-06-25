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Мой бизнес: продавец сантехники. «Объяснял людям, что это не туалет, а душевая кабина»

26.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Мой бизнес: продавец сантехники. &laquo;Объяснял людям, что это не&nbsp;туалет, а&nbsp;душевая кабина&raquo;
О ДОХОДАХ. Лет пять назад бизнес на сантехнике был очень прибыльным. «Но последние 1–1,5 года работали в минус. Начиная с осени прошлого года закрываем долги», — говорит ИП Юрченко. Фото предоставил Игорь Юрченко
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Игорь Юрченко продаёт сантехнику в Солигорске 18 лет. Он рассказал о своём бизнесе, что помогает и мешает развиваться, какая сантехника популярна и как правильно выбирать ванну и смеситель.

По профессии я автокрановщик. Сменить деятельность заставил кризис 2000-х. На предприятии перестали платить зарплату, я уволился, но ничего достойного не нашёл и решил работать на себя.

Начинали работать с женой с нуля, помощи ни от кого не было. До всего доходили методом проб и ошибок. Не боялись экспериментировать и пробовать что-то новое и необычное. Возможно, поэтому и удержались в этом бизнесе. Одними из первых привезли в Солигорск душевые кабины и первое время долго объясняли людям, особенно пожилым, что это не туалет, а душевая кабина. Первыми опробовали новинку — встроенные унитазы, инсталляции. Это дорогие изделия, поэтому было страшно, что новинки не заинтересуют людей, но всё пошло хорошо.

Сейчас у нас павильон на рынке. До недавнего времени был магазин в торговом центре, но от него отказались из соображений экономии: намного дороже аренда, неоправданно высокие платежи за отопление, которого в помещении нет. Ещё одна причина перехода в павильон — люди сегодня за сантехникой идут на рынок.

Товар, спрос, мода и реклама

Самый ходовой товар — ванны, душевые кабины и унитазы. Мы являемся региональным дилером крупной фирмы, которая сама на нас вышла, поэтому цены у нас от поставщика. Они звонят, предлагают — мы приезжаем, смотрим, договариваемся.

Стараемся всегда подстраиваться под желания и финансовую возможность покупателей. Например, приходит клиент и объясняет, что хочет купить, но ограничен в средствах. Мы учитываем его ситуацию, предлагаем рассрочку, кредит, работаем через банк.

Работаем также через соцсети, у нас есть группа во «ВКонтакте». Самая эффективная реклама — это интернет и сарафанное радио.

Просверлили ванну и пытались доказать, что брак

За эти годы я стал не только предпринимателем, а в какой-то степени психологом, вижу по человеку, намерен он покупать или нет.

Бывают и комичные случаи. Как-то женщина покупала ванну, в течение 40 минут примеряла её — и садилась в неё, и ложилась. Через день после покупки пришла и попросила вернуть деньги назад и забрать ванну, потому что у неё «не ложится душа в эту ванну». Естественно, мы забрали, но предложили ей укладывать в ванну тело, а не душу.

Был случай, когда люди купили акриловую ванну, а в ней набор саморезов, где каждый саморез расписан для определённого крепления. Клиенты перепутали саморезы, просверлили ванну, а потом хотели доказать, что она бракованная.

Доходы, расходы и планы

Лет пять назад бизнес был очень доходным. Сейчас мы не зарабатываем, а выживаем. Можно позволить себе, условно говоря, хорошо питаться, но не более того. Но мы рады и этому, поскольку 1−1,5 года назад работали в минус, даже не окупая вложения. Начиная с осени прошлого года и до сегодняшнего дня закрываем долги, наработанные за это время.

Конечно, с сезоном бизнес очень связан. Самые плохие продажи в начале учебного года, нового года и дачного сезона.

Менять род деятельности не собираюсь, привык работать на себя. Я не хочу быть в той системе, которая на госпредприятиях: как сделал, так сделал, главное, завтра заработную плату получу.

Планы строить очень тяжело, они могут измениться в течение дня вслед за законами, модой и по другим причинам.

Советы специалиста. Цена определяет качество

  • Смотрите на материал, из которого сделана сантехника. Например, ванна. Если это акрил, то нужно обращать внимание на производителя акрила, а не самой ванны. Я советую производителей качественных ванн — Besco, VentoSpa, Triton.
  • При выборе смесителя учтите, что хороший смеситель не может быть дешевле 60 руб­лей. Если человек хочет купить смеситель за 20 рублей, то качество и будет на 20 рублей. Хороший смеситель в ванну не может стоить дешевле 60 руб­лей, на кухню — от 50, на умывальник — от 45. Своим покупателям я советую Clever.
 
 
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О ДОХОДАХ. Лет пять назад бизнес на сантехнике был очень прибыльным. «Но последние 1–1,5 года работали в минус. Начиная с осени прошлого года закрываем долги», —...
 
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