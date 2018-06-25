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Почему растущие цены в магазинах – это не проблема №1

26.06.2018 09:31 — Разное | Партизан  
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Момент, когда поход в магазин превращается в полноценную войну за выживание.

В белорусских магазинах нередко можно встретить бойких тетушек с корзинками, которые за секунды разметают поддон дешевого сахара. Или медленно бредущих пенсионеров, которые отправляются в самый дальний район, только чтобы купить колбасу по «красной» цене.

Пустующие полки с красными ценниками говорят об одном – народ давно перестал покупать те продукты, которые нравятся, а переключился на те, которые дешевле всего.

Из этой же оперы уменьшающиеся в размерах емкости – литровые бутылки с подсолнечным маслом, которые ужались до 0,9 или даже 0,75 литра, но продаются по «старым» ценам.

Если верить социологическим опросам и высказываниям главы государства, то рост цен для населения Беларуси «по-прежнему является проблемой №1».

И это действительно показательно, что белорусов, которые находятся в нескольких сотнях километрах от крупного военного конфликта на Донбассе, беспокоит вовсе не угроза войны, не коррупция и даже не отсутствие свободы слова в стране, а именно рост цен в магазинах.

Особенно на фоне оптимистичной статистики о том, что в мае прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении, а инфляция обновила свой исторический минимум.

Что-то подсказывает, что проблема здесь вовсе не в растущих ценах или жадных владельцах торговых сетей, а совсем в другом – в том, что белорусский народ после двух с лишним десятков лет надежд и обещаний вновь оказался на грани нищеты.

 
 
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Момент, когда поход в магазин превращается в полноценную войну за выживание.
 
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