Почему растущие цены в магазинах – это не проблема №1

В белорусских магазинах нередко можно встретить бойких тетушек с корзинками, которые за секунды разметают поддон дешевого сахара. Или медленно бредущих пенсионеров, которые отправляются в самый дальний район, только чтобы купить колбасу по «красной» цене.





Пустующие полки с красными ценниками говорят об одном – народ давно перестал покупать те продукты, которые нравятся, а переключился на те, которые дешевле всего.





Из этой же оперы уменьшающиеся в размерах емкости – литровые бутылки с подсолнечным маслом, которые ужались до 0,9 или даже 0,75 литра, но продаются по «старым» ценам.





опросам и высказываниям главы государства, то рост цен для населения Беларуси «по-прежнему является проблемой №1». Если верить социологическими высказываниям главы государства, то рост цен для населения Беларуси «по-прежнему является проблемой №1».





И это действительно показательно, что белорусов, которые находятся в нескольких сотнях километрах от крупного военного конфликта на Донбассе, беспокоит вовсе не угроза войны, не коррупция и даже не отсутствие свободы слова в стране, а именно рост цен в магазинах.





Особенно на фоне оптимистичной статистики о том, что в мае прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении, а инфляция обновила свой исторический минимум.





Что-то подсказывает, что проблема здесь вовсе не в растущих ценах или жадных владельцах торговых сетей, а совсем в другом – в том, что белорусский народ после двух с лишним десятков лет надежд и обещаний вновь оказался на грани нищеты.