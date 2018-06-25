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Сельчане на коленях обратились к Лукашенко

26.06.2018 09:20 — Разное | Партизан  
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Жители Улуковского сельсовета, расположенного в 10 минутах езды от Гомеля, на коленях обратились к главе государства. Говорят, что прошли все инстанции в надежде решить свои проблемы, но все обращения чиновники возвращают обратно в Улуковской сельский совет.

Отсутствие отопления, проблемы с питьевой водой, незаконные свалки мусора... Жители Улуковского сельсовета утверждают, что все попытки решить местные проблемы упираются в председателя Улуковского сельсовета Жанну Бизню, передает "Белсат".

«Мы не можем добиться водопровода, у нас нет питьевой воды. В прошлом году председатель облисполкома пообещал найти средства, нам чиновники прислали ответ: возможно, 2019-2020 годы. Возможно!»- рассказывает жительница Улуковского сельсовета Валентина Смаль.

Председатель сельсовета на звонки в течение дня не отвечала. Ее заместитель Алексей Кобзарь заверил, что никаких конфликтов с местными жителями у администрации нет. Но жители сельсовета говорят обратное. Наталья Козлова в частности обвиняет председателя сельсовета, что та изменила правовой статус ее недвижимости и конфисковала в пользу своего знакомого.

«Уважаемый Александр Григорьевич, я вдова, которую затравили, прошу, защитите нас от местных властей Гомельщины, которые нас замучили», - говорит Наталья Козлова.

Только в прошлом году в приемной Администрации президента приняли почти 4,5 тысячи белорусов. Глава администрации Наталья Качанова регулярно подчеркивает, что обращения граждан - на постоянном контроле. А вот жители Гомельщины утверждают, что обращения к той же Кочановой результата не принесли.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жители Улуковского сельсовета, расположенного в 10 минутах езды от Гомеля, на коленях обратились к главе государства. Говорят, что прошли все инстанции в надежде...
 
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