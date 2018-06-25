В плей-офф чемпионата мира Россия сыграет с Испанией, Уругвай — с Португалией

В Калининграде испанцы лишь на последних минутах спасли игру с марокканцами — 2:2. Португалия сыграла вничью 1:1 с Ираном. Интересно, что иранцы сравняли счет с пенальти, назначенного после видеопросмотра спорного момента, а после имели шанс забить победный гол. В результате в группе первое место заняла сборная Испании, второе — сборная Португалии.



