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В плей-офф чемпионата мира Россия сыграет с Испанией, Уругвай — с Португалией

26.06.2018 09:11 — Разное | Партизан  
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Накануне в группе "В" два матча закончились вничью.

В Калининграде испанцы лишь на последних минутах спасли игру с марокканцами — 2:2. Португалия сыграла вничью 1:1 с Ираном. Интересно, что иранцы сравняли счет с пенальти, назначенного после видеопросмотра спорного момента, а после имели шанс забить победный гол. В результате в группе первое место заняла сборная Испании, второе — сборная Португалии.

30 июня в плей-офф сыграют Португалия и Уругвай. 1 июля на московском стадионе "Лужники" состоится матч 1/8 финала Россия — Испания, передает "Еврорадио".

 
 
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