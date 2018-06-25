В ООН обсудили нарушение прав человека в Беларуси

"Белсат" : Власть против собственного народа. Противостояние длится уже почти 25 лет. И никаких предпосылок для быстрого изменения этой ситуации нет, заключает в своем 23-страничном докладе специальный докладчик ООН в вопросах прав человека в Беларуси Миклош Харасти, передает





«Власти Беларуси создали постоянную атмосферу страха с помощью своих репрессивных законов и стратегий, а также широкомасштабного насилия со стороны работников правоохранительных органов».





Подавление любой несогласия, отсутствие плюрализма в СМИ, блокировка сайтов и давление на независимых журналистов и блогеров...





Только в этом году журналистов «Белсата» за работу без аккредитации привлекали к ответственности более 50 раз, а общая сумма штрафов превысила Br 42 тыс. Но это - далеко не единственная проблема. Миклош Харасти обращает внимание на проблемы с объединениями и мирными собраниями, сфабрикованными обвинениями и судебной системы в целом. Возмущают специального докладчика ООН вероятные фальсификации выборов, а также то, что Беларусь последней в Европе может убивать за убийство.





«Вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело - делать заявления», - говорил ранее Александр Лукашенко.





А Харасти повторяет: нарушения демократических прав пагубно влияют прежде всего на экономику и культуру, а значит, затрагивают общество в целом.





Вот как комментирует ситуацию политик Владимир Некляев:





«Пока будет в Беларуси режим Лукашенко, напрямую связанный с Россией, которая поддерживает этот режим, потому что такой же режим в России, до тех пор будут доклады Харасти».





Остаются в Беларуси и политические заключенные - ими правозащитники признают Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного. Вместе с этим обращают внимание и на права всех заключенных.





«Сообщают о злоупотреблении полномочиями сотрудников мест заключения, сообщают о пытках», - говорит Раиса Михайловская из Белорусского документационного центра.





Так почему бы действующим властям не прислушаться к правозащитникам, не остановить милицейское насилие и политическое преследование?





«Сам режим на этом и держится. Как только он ослабит давление на тех людей, которые не согласны так жить, как они живут, сразу он посыплется», - считает Владимир Некляев.





А предпосылки к этому уже есть, говорит политик, ставя в пример колебания вокруг Куропат. Но пока власти Беларуси продолжают игнорировать большинство претензий правозащитников. Поэтому и прежние проблемы в нашей стране остаются - меняются только те, кто за ними следит. Перед окончанием своего мандата Миклош Харасти планирует презентовать свое доклад на Генеральной Ассамблее ООН в США. А уже завтра о правах белорусов заговорят в Европарламенте - на заседании рабочей группы межпарламентской ассамблеи «Евронест».