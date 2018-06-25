﻿ Светлана Алексиевич презентовала «Голоса утопии» по-белорусски. 21.by
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Светлана Алексиевич презентовала «Голоса утопии» по-белорусски

26.06.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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В Минске прошла презентация пятитомника Светланы Алексиевич «Голоса утопии» в переводе на белорусский язык. В собрание сочинений вошли наиболее известные книги Алексиевич – «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва», «Последние свидетели», «Время сэконд-хэнд», «Цинковые мальчики».

Средства на проект собрали через краудфандинг-платформу Ulej.by, а издание стало возможным благодаря генеральному спонсору – «Белгазпромбанк» и издательству «Логвинов», пишет "Белсат".

На презентации в минском культурном пространстве ОК16 собрались несколько сотен гостей. После выступления партнеров проекта слово взяли переводчики, среди которых выдающиеся современные прозаики, поэты, редакторы – Владимир Орлов, Андрей Ходонович и другие.



Потом на сцене появилась и сама Нобелевская лауреат. Прежние попытки перевода своих произведений на белорусский язык автор назвала «неудачными», но проект, который представили сегодня, по ее словам, «просто блестящий».

«Сначала у переводчиков было, возможно, какое-то недоверие, неуверенность, так как о моем жанре всегда много споров… А потом видно, как эта мощная народная стихия захватывает – люди начинают очень интересно работать со словом. Я бы хотела, чтобы мои книги были здесь, были в школах. Конечно, очень приятно видеть мир, но всегда остается это грустное ощущение, что дома тебя как бы нет, нет никаких вещественных доказательств, что ты есть. Когда же я узнала, какую сумму собрали на проект, то подумала: значит, мы все же есть, душа наша не совсем разочарована», – сказала Светлана Алексиевич.

Примечательно, что еще до завершения краудфандинга, удалось собрать 580% суммы – вместо необходимых 40 тысяч рублей получилось 231 950. Таким образом, «Голоса утопии» впервые зазвучали без цензорских правок и по-белорусски.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В Минске прошла презентация пятитомника Светланы Алексиевич «Голоса утопии» в переводе на белорусский язык. В собрание сочинений вошли наиболее известные книги...
 
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