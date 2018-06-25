Белорусы отремонтируют дорогу на близких подступах к Крыму

"Завтра твоей страны" . В июне на местный рынок вышла новая организация — минский «Строительно-монтажный трест № 8». По результатам тендерных торгов она получила право на ремонт участка дороги национального значения «Николаев-Днепр», проходящей недалеко от Крыма, пишет





сайте госзакупок prozorro.gov.ua, белорусская организация предложила наименьшую цену (97,134 млн гривен) на тендере Службы автомобильных дорог в Николаевской области и с этой ставкой признана победителем в торгах на право проведения текущего среднего ремонта на одном из участков трассы Н-11 «Николаев-Днепр». На прошлой неделе с ней подписан соответствующий договор. По условиям торгов «Строительно-монтажный трест № 8» обязуется выполнить работы к концу июня следующего года. На торгах белорусы обошли несколько дорожных организаций, среди которых «Ростдорстрой», Броварское ШБУ № 50 и «Автомагистраль-Юг». Как сообщается на украинскомгосзакупок prozorro.gov.ua, белорусская организация предложила наименьшую цену (97,134 млн гривен) на тендере Службы автомобильных дорог в Николаевской области и с этой ставкой признана победителем в торгах на право проведения текущего среднего ремонта на одном из участков трассы Н-11 «Николаев-Днепр». На прошлой неделе с ней подписан соответствующий договор. По условиям торгов «Строительно-монтажный трест № 8» обязуется выполнить работы к концу июня следующего года. На торгах белорусы обошли несколько дорожных организаций, среди которых «Ростдорстрой», Броварское ШБУ № 50 и «Автомагистраль-Юг».





Кто помогает белорусам на дорогах Украины





Минское «СМТ №8», которое входите в концерн «Белавтодор» и является «одной из ведущих организаций дорожной отрасли Республики Беларусь в области строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог», новое «имя» в дорожной отрасли Украины. В начале этого года «СМТ № 8» вслед за дорожниками из Гомеля Бреста и Гродно уже пытался получить контракты на этом рынке. Но первый опыт оказался неудачным. Согласно данным той же базы prozorro.gov.ua, «СМТ № 8», который также занимается строительством гражданских и промышленных объектов, уступил на торгах за право реконструкции перрона для воздушных судов терминала «D» в международном аэропорту «Борисполь».





принимает участие и украинский партнер – одна из крупнейших в Украине девелоперских компаний «НЕСТ». Упомянутые выше «ДСТ № 6» из Гродно, «ДСТ №4» из Бреста и гомельский «ДСТ №2» работают на украинском рынке с середины 2017 года и уже получили несколько подрядов на ремонт украинских дорог. Эти три дорожно-строительных треста вместе со входящей в структуру Управления делами президента Беларуси (УДП) компанией «Белзарубежторг» в 2017 году создали совместного оператора для деятельности в Украине – компанию «Белавтодор – Украина». В ее капитале– одна из крупнейших в Украине девелоперских компаний «НЕСТ».





Что известно про «дорожного» партнера «Белавтодора» и УДП?





порфтолио девелопера такие киевские проекты как «Покровский Посад», «Времена года» и «Изумрудный». По сообщениям украинских СМИ, владельцы «НЕСТ» также контролируют крупнейшую в стране сеть кинотеатров» «Мультимекс-холдинг». Владимир Трофименко называется инвестором нефтетрейдерской компании «Трейд Коммодити», вокруг которой в конце прошлого года вспыхнул скандал в связи с поставками топлива для нужд Минобороны Украины: заявив на торгах цену ниже, чем у конкурентов, компания по допсоглашениям взвинтила цену при исполнении контрактов. В рамках расследования по этому делу были задержаны замглавы Минобороны и несколько высокопоставленных чиновников ведомства. «НЕСТ» в 1997 году создали братья Владимир и Вадим Трофименко (Вадим позже ушел в политику, став депутатом Рады). Компания скупала старинные особняки в историческом центре Киева и преобразовывала их в бизнес-центры, а с середины 2000-х годов инвестировала в жилую недвижимость. Втакие киевские проекты как «Покровский Посад», «Времена года» и «Изумрудный». По сообщениям украинских СМИ, владельцы «НЕСТ» также контролируют крупнейшую в стране сеть кинотеатров» «Мультимекс-холдинг». Владимир Трофименко называется инвестором нефтетрейдерской компании «Трейд Коммодити», вокруг которой в конце прошлого года вспыхнул скандал в связи с поставками топлива для нужд Минобороны Украины: заявив на торгах цену ниже, чем у конкурентов, компания по допсоглашениям взвинтила цену при исполнении контрактов. В рамках расследования по этому делу были задержаны замглавы Минобороны и несколько высокопоставленных чиновников ведомства.





Братья Трофименко неоднократно входили в топ-100 самых богатых бизнесменов Украины. По информации украинских СМИ, в наблюдательном совете группы «НЕСТ» на протяжении некоторого времени состоял известный политик Игорь Грынив, который в настоящее время возглавляет «Блок Петра Порошенко» в украинском парламенте.