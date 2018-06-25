﻿ Белорусы отремонтируют дорогу на близких подступах к Крыму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы отремонтируют дорогу на близких подступах к Крыму

26.06.2018 08:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские дорожники, с прошлого года получившие доступ на украинский рынок, расширяют на нем свое присутствие.

Белорусы отремонтируют дорогу на близких подступах к Крыму
В июне на местный рынок вышла новая организация — минский «Строительно-монтажный трест № 8». По результатам тендерных торгов она получила право на ремонт участка дороги национального значения «Николаев-Днепр», проходящей недалеко от Крыма, пишет "Завтра твоей страны".

Как сообщается на украинском сайте госзакупок prozorro.gov.ua, белорусская организация предложила наименьшую цену (97,134 млн гривен) на тендере Службы автомобильных дорог в Николаевской области и с этой ставкой признана победителем в торгах на право проведения текущего среднего ремонта на одном из участков трассы Н-11 «Николаев-Днепр». На прошлой неделе с ней подписан соответствующий договор. По условиям торгов «Строительно-монтажный трест № 8» обязуется выполнить работы к концу июня следующего года. На торгах белорусы обошли несколько дорожных организаций, среди которых «Ростдорстрой», Броварское ШБУ № 50 и «Автомагистраль-Юг».

Кто помогает белорусам на дорогах Украины

Минское «СМТ №8», которое входите в концерн «Белавтодор» и является «одной из ведущих организаций дорожной отрасли Республики Беларусь в области строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог», новое «имя» в дорожной отрасли Украины. В начале этого года «СМТ № 8» вслед за дорожниками из Гомеля, Бреста и Гродно уже пытался получить контракты на этом рынке. Но первый опыт оказался неудачным. Согласно данным той же базы prozorro.gov.ua, «СМТ № 8», который также занимается строительством гражданских и промышленных объектов, уступил на торгах за право реконструкции перрона для воздушных судов терминала «D» в международном аэропорту «Борисполь».

Упомянутые выше «ДСТ № 6» из Гродно, «ДСТ №4» из Бреста и гомельский «ДСТ №2» работают на украинском рынке с середины 2017 года и уже получили несколько подрядов на ремонт украинских дорог. Эти три дорожно-строительных треста вместе со входящей в структуру Управления делами президента Беларуси (УДП) компанией «Белзарубежторг» в 2017 году создали совместного оператора для деятельности в Украине – компанию «Белавтодор – Украина». В ее капитале принимает участие и украинский партнер – одна из крупнейших в Украине девелоперских компаний «НЕСТ».

Что известно про «дорожного» партнера «Белавтодора» и УДП?

«НЕСТ» в 1997 году создали братья Владимир и Вадим Трофименко (Вадим позже ушел в политику, став депутатом Рады). Компания скупала старинные особняки в историческом центре Киева и преобразовывала их в бизнес-центры, а с середины 2000-х годов инвестировала в жилую недвижимость. В порфтолио девелопера такие киевские проекты как «Покровский Посад», «Времена года» и «Изумрудный». По сообщениям украинских СМИ, владельцы «НЕСТ» также контролируют крупнейшую в стране сеть кинотеатров» «Мультимекс-холдинг». Владимир Трофименко называется инвестором нефтетрейдерской компании «Трейд Коммодити», вокруг которой в конце прошлого года вспыхнул скандал в связи с поставками топлива для нужд Минобороны Украины: заявив на торгах цену ниже, чем у конкурентов, компания по допсоглашениям взвинтила цену при исполнении контрактов. В рамках расследования по этому делу были задержаны замглавы Минобороны и несколько высокопоставленных чиновников ведомства.

Братья Трофименко неоднократно входили в топ-100 самых богатых бизнесменов Украины. По информации украинских СМИ, в наблюдательном совете группы «НЕСТ» на протяжении некоторого времени состоял известный политик Игорь Грынив, который в настоящее время возглавляет «Блок Петра Порошенко» в украинском парламенте.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские дорожники, с прошлого года получившие доступ на украинский рынок, расширяют на нем свое присутствие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция проводит на территории Слуцкого района специальный комплекс мероприятий «Быт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика