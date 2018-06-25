В Администрации президента нашелся коррупционер





По ее словам, в стране продолжается работа по предотвращению коррупционных преступлений.

«Так, в текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме. К сожалению, и в Администрации президента был выявлен такой факт — пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела», — сказала Наталья Кочанова.





Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова заявила, что начальник одного из отделов Администрации президента злоупотреблял служебным положением, сообщает БелТА.Руководитель Администрации подчеркнула, что перед законом все равны: "Каждый, кто служит только на пользу собственным интересам, понесет наказание по всей строгости закона. Милости никому не будет, несмотря на должности, ранги или бывшие заслуги".