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В Администрации президента нашелся коррупционер

26.06.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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Руководитель Администрации президента рассказала о коррупции в своем ведомстве.

Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова заявила, что начальник одного из отделов Администрации президента злоупотреблял служебным положением, сообщает БелТА.

По ее словам, в стране продолжается работа по предотвращению коррупционных преступлений.

«Так, в текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме. К сожалению, и в Администрации президента был выявлен такой факт — пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела», — сказала Наталья Кочанова.

Руководитель Администрации подчеркнула, что перед законом все равны: "Каждый, кто служит только на пользу собственным интересам, понесет наказание по всей строгости закона. Милости никому не будет, несмотря на должности, ранги или бывшие заслуги".
 
 
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Руководитель Администрации президента рассказала о коррупции в своем ведомстве.
 
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