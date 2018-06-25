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Бьорндален прокомментировал решение Домрачевой завершить карьеру

26.06.2018 08:24 — Разное | Партизан  
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Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал норвежским СМИ решение своей жены Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру, передает БЕЛТА.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону отметил, что Дарья — цельная натура, которая на 100 процентов отдается избранному делу. По словам Бьорндалена, белорусской биатлонистке нелегко далось принятое решение: на то, чтобы разобраться в ситуации, потребовалось много времени.

"Если бы она продолжила карьеру, то ей бы не удалось уделять время дочери Ксении. Признаюсь, мне будет скучно смотреть биатлон после завершения активных выступлений Дарьи. Она выдающаяся спортсменка и очень хорошо справлялась с давлением — ее спокойствие перед стартом впечатляло", — поделился Бьорндален.

По его словам, сейчас у них с женой есть много планов и они работают над различными проектами. Свой выбор Бьорндален и Домрачева предполагают сделать в течение нескольких месяцев.

О своем уходе из большого спорта Дарья Домрачева объявила на пресс-конференции 25 июня в Минске. "Все время после окончания сезона пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это все с профессиональной спортивной карьерой одновременно. К сожалению, я не нашла оптимального решения, которое позволило бы совмещать эти две важные области жизни для меня", — пояснила биатлонистка причины своего решения.

 
Теги: Минск
 
 
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Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал норвежским СМИ решение своей жены Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру, передает БЕЛТА.
 
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