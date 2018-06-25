Популярность Путина в России упала впервые со дня аннексии Крыма

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уверенность россиян в Путине сократилась до 42% в середине июня. Хотя на неделю раньше этот показатель составлял 45%. Таким образом, уровень уверенности россиян в своем президенте упал до самого низкого уровня с декабря 2013 года, пишет

Также в российской организации признали, что рейтинг поддержки Путина сократился до 72%. И это худший результат с марта 2014 года, когда российские войска аннексировали украинский Крым. Отдельный опрос, проведенный прокремлевским фондом «Общественное мнение», тоже зафиксировало похожее падение.





«Тефлон Путина немного треснул, но еще не разрушен полностью», - сказал главный аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.

«Чемпионат мира, вероятно, имел даже противоположный эффект. Если кто-то думал, что во время матчей будет проще переварить изменения, то он не понимает человеческую психологию», - добавил он.

Исследования фонда зафиксировало падение рейтинга Путина до 54% с 62% всего за неделю. «Увеличение пенсионного возраста - фундаментально непопулярная мера. Обычно такие вещи проводятся мягче», - сказал Кертман.

По мнению заместителя директора «Центра политических технологий» Алексея Макаркина, Путину придется пойти на серьезные уступки», если он увидит, что общественные настроения меняются не в его пользу и могут закончиться массовыми протесами. Российский президент может сыграть «доброго царя» и смягчить изменения.





Издание напоминает, что оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян первого июля выйти на улицы в 20 городах России в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Крупнейший торговый союз в стране «Федерация независимых торговых союзов» тоже призвала протестовать. Кремль пытался оградить Путина от планов относительно пенсионного возраста, заявив, что президент якобы не участвует в обсуждении плана правительства. Но опросы свидетельствуют, что этот трюк не сработал.

Bloomberg отмечает, что сокращение популярности Путина может стать первым индикатором недовольства россиян его намерением повысить пенсионный возраст, о чем российское правительство неожиданно объявило 14 июня в день открытия Чемпионата мира по футболу. Москва объявила, что с 2028-го мужчины смогут уйти на пенсию в 65 лет, а женщины с 2034-го начнут выходить на отдых в 63. В мае рейтинг Путина и его премьер-министра Дмитрия Медведева тоже упал после повышения цен на нефть из-за изменения в налогообложении. И даже победы российской сборной на Чемпионате мира не смогли смягчить это недовольство населения.