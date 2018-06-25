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Популярность Путина в России упала впервые со дня аннексии Крыма

26.06.2018 08:18 — Разное | Партизан  
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Все дело в обещании поднять пенсионный возраст и повышении цен на топливо.

На протяжении более чем четырех лет популярность Владимира Путина была рекордно высокой после аннексии украинского Крыма. Но теперь даже государственные цифры говорят, что его рейтинг начал падать. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уверенность россиян в Путине сократилась до 42% в середине июня. Хотя на неделю раньше этот показатель составлял 45%. Таким образом, уровень уверенности россиян в своем президенте упал до самого низкого уровня с декабря 2013 года, пишет Bloomberg

Также в российской организации признали, что рейтинг поддержки Путина сократился до 72%. И это худший результат с марта 2014 года, когда российские войска аннексировали украинский Крым. Отдельный опрос, проведенный прокремлевским фондом «Общественное мнение», тоже зафиксировало похожее падение.

Bloomberg отмечает, что сокращение популярности Путина может стать первым индикатором недовольства россиян его намерением повысить пенсионный возраст, о чем российское правительство неожиданно объявило 14 июня в день открытия Чемпионата мира по футболу. Москва объявила, что с 2028-го мужчины смогут уйти на пенсию в 65 лет, а женщины с 2034-го начнут выходить на отдых в 63. В мае рейтинг Путина и его премьер-министра Дмитрия Медведева тоже упал после повышения цен на нефть из-за изменения в налогообложении. И даже победы российской сборной на Чемпионате мира не смогли смягчить это недовольство населения.

«Тефлон Путина немного треснул, но еще не разрушен полностью», - сказал главный аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман. 

«Чемпионат мира, вероятно, имел даже противоположный эффект. Если кто-то думал, что во время матчей будет проще переварить изменения, то он не понимает человеческую психологию», - добавил он. 

Исследования фонда зафиксировало падение рейтинга Путина до 54% с 62% всего за неделю. «Увеличение пенсионного возраста - фундаментально непопулярная мера. Обычно такие вещи проводятся мягче», - сказал Кертман. 

По мнению заместителя директора «Центра политических технологий» Алексея Макаркина, Путину придется пойти на серьезные уступки», если он увидит, что общественные настроения меняются не в его пользу и могут закончиться массовыми протесами. Российский президент может сыграть «доброго царя» и смягчить изменения.

Издание напоминает, что оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян первого июля выйти на улицы в 20 городах России в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Крупнейший торговый союз в стране «Федерация независимых торговых союзов» тоже призвала протестовать. Кремль пытался оградить Путина от планов относительно пенсионного возраста, заявив, что президент якобы не участвует в обсуждении плана правительства. Но опросы свидетельствуют, что этот трюк не сработал.


 
 
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Все дело в обещании поднять пенсионный возраст и повышении цен на топливо.
 
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