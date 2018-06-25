ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГБ задержал 33 чиновника из сферы здравоохранения за взятки. Уже изъято более $15 миллионов

26.06.2018 09:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал, что все задержанные вину признали и сотрудничают со следствием. Они подозреваются во взятках и уклонении от налогов. Притом все – это чиновники, которые принимали решения о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не лечащие врачи, пишет БЕЛТА. 

За решение вопросов чиновники получали до десяти тысяч долларов за раз, а некоторые из них – и до 350 тысяч долларов. Кое-кто уже собирался скрываться заграницей, поэтому решение об их задержании и аресте пришлось ускорить.

Кто задержан

Директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. В его гараже нашли более 620 тысяч долларов в эквиваленте.

Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в больницах Гродно. Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов – за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.

Причина – бюрократия

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10-60%, а иногда и на 100%. Свою прибыль медики выводили через юрлиц в ЮАР, Гонконге, Литве, Латвии, России и других странах. После обысков и возмещения ущерба в бюджет уже поступило более 15 миллионов долларов. 

Появление такой коррупционной системы стало возможным благодаря беларуской бюрократии. Фактически, она создала все условия для взяток. Хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше, обычная замена лампы в операционной длилась месяцами и обсуждалась на заседаниях различных комиссий.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал, что все задержанные вину признали и сотрудничают со следствием. Они подозреваются во взятках и уклонении от налогов....
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший директор Жлобинской ДЮСШ почти 7 лет получал зарплату за фиктивного работника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика