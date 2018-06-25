КГБ задержал 33 чиновника из сферы здравоохранения за взятки. Уже изъято более $15 миллионов

Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал, что все задержанные вину признали и сотрудничают со следствием. Они подозреваются во взятках и уклонении от налогов. Притом все – это чиновники, которые принимали решения о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не лечащие врачи, пишет БЕЛТА.

За решение вопросов чиновники получали до десяти тысяч долларов за раз, а некоторые из них – и до 350 тысяч долларов. Кое-кто уже собирался скрываться заграницей, поэтому решение об их задержании и аресте пришлось ускорить.

Кто задержан

Директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. В его гараже нашли более 620 тысяч долларов в эквиваленте.

Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в больницах Гродно. Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов – за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.

Причина – бюрократия

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10-60%, а иногда и на 100%. Свою прибыль медики выводили через юрлиц в ЮАР, Гонконге, Литве, Латвии, России и других странах. После обысков и возмещения ущерба в бюджет уже поступило более 15 миллионов долларов.

Появление такой коррупционной системы стало возможным благодаря беларуской бюрократии. Фактически, она создала все условия для взяток. Хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше, обычная замена лампы в операционной длилась месяцами и обсуждалась на заседаниях различных комиссий.