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Бывший директор Жлобинской ДЮСШ почти 7 лет получал зарплату за фиктивного работника
Бывший директор Жлобинской районной детско-юношеской спортивной школы (впоследствии работал методистом этого учреждения) на протяжении семи лет фиктивно трудоустраивал работника на различные должности. Причем фактически эти работы никем не выполнялись, а зарплата шла в карман руководителю. Спустя несколько лет схему
С января 2010-го по сентябрь 2017-го фиктивный работник получил более 13 тысяч рублей.
За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении бывшего руководителя Жлобинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса.
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С января 2010 по сентябрь 2017 годов фиктивный работник получил более 13 тысяч рублей.
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