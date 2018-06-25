Бывший директор Жлобинской ДЮСШ почти 7 лет получал зарплату за фиктивного работника

Бывший директор Жлобинской районной детско-юношеской спортивной школы (впоследствии работал методистом этого учреждения) на протяжении семи лет фиктивно трудоустраивал работника на различные должности. Причем фактически эти работы никем не выполнялись, а зарплата шла в карман руководителю. Спустя несколько лет схему расшифровали в Комитете госконтроля.

С января 2010-го по сентябрь 2017-го фиктивный работник получил более 13 тысяч рублей.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении бывшего руководителя Жлобинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса.