C молотка ушла самая большая в мире коллекция классических Ford, включая необычный снегоход-пикап

На прошедшем в голландском Хиллегоме аукционе Bonhams были выставлены сразу более 220 экземпляров моделей Ford начала и середины прошлого века.





Речь идет о коллекции из основанного в 1997 году музея Пита Ден Хартога, считающейся самой большой частной коллекцией классических Ford в мире. В ней представлены как стандартные автомобили, так и специальные версии, коммерческие авто, автобусы, пожарные машины и гоночные болиды. Коллекция была распродана полностью, а вырученные суммы многократно превзошли оценочную стоимость автомобилей. Покупатели потратили около 7,2 миллиона долларов.





Самым дорогим лотом аукциона стала Model B 1905 года с открытым кузовом без дверей типа «тонно», который Ден Хартог приобрел у отеля Imperial Palace в Лас-Вегасе, также обладавшего впечатляющей коллекцией классических автомобилей. Машина ушла к покупателю за 419 750 евро — в семь раз дороже оценочной стоимости. Это стало самой большой суммой, когда-либо уплаченной за Model B. Всего с 1904 по 1906 гг. было произведено около 500 таких машин, оснащавшихся 24-сильным четырехцилиндровым мотором, а до нашего времени сохранилось всего 7−8 экземпляров.

Вторым самым дорогим лотом стал преемник Model B — Ford Model K с кузовом «фаэтон», проданный за 345 тысяч евро. Первый 6-цилиндровый автомобиль Ford, выпускавшийся в 1906−1908 гг., был еще мощнее, дороже и роскошнее Model B — его двигатель развивал 40 л.с., а стоимость составляла 2800 долларов против 2000 за Model B.





Повышенным интересом пользовались необычные экземпляры, такие как снегоход на базе Model A 1930 года. Для поддержки гусениц у этого миниатюрного пикапа установлены две дополнительные оси, а спереди имеются лыжи и оригинальные колеса. При оценочной стоимости в 20−30 тысяч евро снегоход был продан за 87 400 евро.