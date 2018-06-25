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БГУ принимает международный симпозиум по нейронным сетям
Белгосуниверситет станет площадкой для обмена идеями между сотней специалистов из 10 стран.
Нейронные сети – одно из самых перспективных направлений искусственного интеллекта. Их принцип работы строится на основах организации человеческой нервной системы. Докладчики представят современное состояние нейросетей, а также обсудят возможности расширения их практического применения в различных сферах.
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Белгосуниверситет станет площадкой для обмена идеями между сотней специалистов из 10 стран.
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