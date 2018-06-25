Ученые нашли осколок метеорита, упавшего в Липецкой области

Ученые из Уральского федерального университета обнаружили в Липецкой области вблизи города Елец первый фрагмент метеорита, упавшего 21 июня. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Липецкая находка — это каменный метеорит, он совсем небольшой — длиной около трех сантиметров.



Фото: УрФУ

21 июня в Черноземье в 4.16 по московскому времени наблюдался болид. На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 км/с, вспышка зафиксирована на высоте 27 км, поэтому видели даже в Москве, говорится в сообщении.