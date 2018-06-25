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Ученые нашли осколок метеорита, упавшего в Липецкой области

26.06.2018 09:48 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Уральского федерального университета обнаружили в Липецкой области вблизи города Елец первый фрагмент метеорита, упавшего 21 июня. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Липецкая находка — это каменный метеорит, он совсем небольшой — длиной около трех сантиметров.


Фото: УрФУ

21 июня в Черноземье в 4.16 по московскому времени наблюдался болид. На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 км/с, вспышка зафиксирована на высоте 27 км, поэтому видели даже в Москве, говорится в сообщении.

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Видео. Падение метеорита в Липецкой области

 
 
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Падение небесного тела было видно даже из Москвы.
 
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