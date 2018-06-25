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Как научиться нравится окружающим?
26.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Ни для кого не секрет, что каждый человек хочет нравиться окружающим. Такая уж у человека социальная направленность. Мы чувствуем себя более успешными, если у нас большое количество друзей и знакомых.
А если все эти люди еще и относятся к нам хорошо, это просто превосходно. Однако нравится людям – это не просто, это целая наука. Но при желании вы сможете этому научиться.
Выводите людей на разговор о них самих
Каждый из нас любит, когда во время беседы собеседник спрашивает о нас – о настроении, о том как прошёл день, о работе. Когда человек говорит о самом себе, это вызывает у него положительные эмоции. Он начинает чувствовать свою значимость, а это очень важно.
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Ни для кого не секрет, что каждый человек хочет нравиться окружающим. Такая уж у человека социальная направленность. Мы чувствуем себя более успешными, если у нас...
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