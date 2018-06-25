Как научиться нравится окружающим?

Ни для кого не секрет, что каждый человек хочет нравиться окружающим. Такая уж у человека социальная направленность. Мы чувствуем себя более успешными, если у нас большое количество друзей и знакомых.

А если все эти люди еще и относятся к нам хорошо, это просто превосходно. Однако нравится людям – это не просто, это целая наука. Но при желании вы сможете этому научиться.

Выводите людей на разговор о них самих

Каждый из нас любит, когда во время беседы собеседник спрашивает о нас – о настроении, о том как прошёл день, о работе. Когда человек говорит о самом себе, это вызывает у него положительные эмоции. Он начинает чувствовать свою значимость, а это очень важно.