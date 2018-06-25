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10 мифов о кофе и кофеине
26.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
С чем у вас ассоциируется утро? Со звоном будильника? Контрастным душем? А может быть, криком петухов? Но большинство людей, скорей всего, ответит с чашкой бодрящего кофе. И действительно, этот ароматный напиток стоит на втором месте в списке самых продаваемых товаров. Конкурирует он при этом с нефтью.
Так что же мы знаем о капучино, американо и лате? Какие мифы зародились вокруг них? Давайте узнаем.
Эспрессо содержит кофеина больше, чем американо
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С чем у вас ассоциируется утро? Со звоном будильника? Контрастным душем? А может быть, криком петухов? Но большинство людей, скорей всего, ответит с чашкой бодрящего...
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