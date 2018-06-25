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Как защитить ребенка от угроз интернета
26.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Интернет часто кажется местом бесконечных чудес. Щелчок мышью может привести ребенка как в сказочные и неисследованные места, так и в места полные опасности.
Взрослый контент, запрещенная или крайне нежелательная информация, мошенничество, виртуальное запугивание и шантаж — особенно сильно влияют на детей в возрасте от 8 до 14 лет. Так что же надо делать?
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Интернет часто кажется местом бесконечных чудес. Щелчок мышью может привести ребенка как в сказочные и неисследованные места, так и в места полные опасности....
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