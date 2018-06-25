Как защитить ребенка от угроз интернета

Интернет часто кажется местом бесконечных чудес. Щелчок мышью может привести ребенка как в сказочные и неисследованные места, так и в места полные опасности.

Взрослый контент, запрещенная или крайне нежелательная информация, мошенничество, виртуальное запугивание и шантаж — особенно сильно влияют на детей в возрасте от 8 до 14 лет. Так что же надо делать?

1. Возраст доступа