Как помочь ребенку найти свое призвание

Каждый из нас, будучи подростком, оканчивающим школу, задумывался о выборе профессии. Для кого-то выбор профессиональной сферы был прост и очевиден, кто-то долго и мучительно сомневался. А кому-то и вовсе навязывали будущую профессию родители, руководствуясь своим жизненным опытом и своими амбициями, абсолютно не учитывая при этом желания ребенка.

Но вправе ли мы, взрослые, делать подобный выбор, который может сломать жизнь нашему ребенку? Или наша задача – помочь раскрыть сильные стороны своих детей, что поможет не только правильно выбрать профессию и добиться в ней карьерных высот, а и сделать свое чадо счастливым и гармоничным человеком?

Мы нередко слышим о том, что работа априори не может приносить удовольствия, что в профессии самое главное – престиж и высокая заработная плата. Но принесет ли счастье и моральное удовлетворение ежедневное прозябание на нелюбимой работе?