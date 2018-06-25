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Дипломы I степени привезли жлобинчане с IX районного праздника шансона
26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жлобинчане приняли участие в IX районном празднике шансона «Душа в песне», который прошёл в Корме, и завоевали дипломы I степени в различных номинациях.
Так, руководитель народного ансамбля «Белые росы» районного центра культурно-досуговой деятельности Артём Тепляшин стал лучшим в номинации «Исполнитель шансона», а дуэт заведующей культурно-массовым отделом Екатерины Кичук и артиста вокального ансамбля городского центра культуры Алексея Юшковского победил в номинации «Вокальный ансамбль», Екатерина Кичук также была лучшей в номинации «Золотой шлягер».
Фото с сайта kormanews.by
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Жлобинчане приняли участие в IX районном празднике шансона «Душа в песне», который прошёл в Корме, и завоевали дипломы I степени в различных номинациях. ...
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