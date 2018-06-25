Фортуна выбрала победителя (ВИДЕО)



25 июня состоялся розыгрыш приза среди подписчиков районной газеты «Хойніцкія навіны» на второе полугодие 2018 года.

Фортуна выбрала победителя — им стал П.В. Назаров, которого мы ждём в редакции для вручения заслуженного подарка. А кому на этот раз не повезло, не теряйте надежды. Оставайтесь нашими читателями и, как знать, может в следующий раз удача улыбнётся именно вам!