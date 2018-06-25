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Фортуна выбрала победителя (ВИДЕО)
26.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Фортуна выбрала победителя — им стал П.В. Назаров, которого мы ждём в редакции для вручения заслуженного подарка. А кому на этот раз не повезло, не теряйте надежды. Оставайтесь нашими читателями и, как знать, может в следующий раз удача улыбнётся именно вам!
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25 июня состоялся розыгрыш приза среди подписчиков районной газеты «Хойніцкія навіны» на второе полугодие 2018 года. Фортуна выбрала победителя — им...
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