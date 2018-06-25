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Радиопроект по трудоустройству стартует в Гомельской области

26.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Радиопроект по трудоустройству стартует в Гомельской области
Проект, направленный на содействие в трудоустройстве, стартует в Гомельской области 10 июля на волнах 103,7 FM, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Проект станет частью действующей уже более 15 лет радиопрограммы «Горячая линия облисполкома». «Одна из новых программ этого интерактивного цикла получила название „Есть работа“. В качестве гостей в студию будут приглашены не только руководители комитета и управлений по труду, занятости и соцзащите, но и кадровые службы различных ведомств и предприятий, где есть открытые вакансии», — пояснила пресс-секретарь. В диалоге с компетентными специалистами слушатели смогут получить полную информацию от работодателей, касающуюся зарплаты, условий труда, требований к соискателю, предоставляемых соцпакета, прав.

Гости студии ответят на вопросы жителей региона, касающиеся ситуации на рынке труда, содействия в трудоустройстве, законодательства о занятости населения, профобучения безработных граждан, порядка предоставления субсидий для организации предпринимательской деятельности и других аспектов. «Радиопередача в первую очередь имеет практическую направленность. Специалисты, выслушав конкретную ситуацию, смогут предложить варианты ее решения в прямом эфире. Это позволит человеку сэкономить время, а другие слушатели, имеющие схожие вопросы, получат возможность определить для себя наиболее приемлемые пути выхода из той или иной ситуации», — отметила Ольга Рябикова.

Планируется, что программа будет ежемесячной. «Если со стороны жителей области будет интерес, мы получим обратную связь и конкретный результат, то выйдем на еженедельный график», — добавила Ольга Рябикова.

Инициатором проекта выступил Гомельский облисполком.

 
 
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Проект, направленный на содействие в трудоустройстве, стартует в Гомельской области 10 июля на волнах 103,7 FM, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
 
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