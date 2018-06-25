В Беларуси снижаются проценты по кредитам для агробизнеса



В Беларуси снижаются проценты по валютным кредитам для агробизнеса. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 июня 2018 года № 477, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением вносятся изменения в государственную программу развития аграрного бизнеса на 2016—2020 годы. Согласно документу банкам и Банку развития Беларуси предложено в 2016—2018 годах предоставлять директивные (льготные) кредиты субъектам, которые занимаются агропроизводством. Кредитование предусмотрено в белорусских рублях и иностранной валюте для реализации государственной программы и ее подпрограмм. Согласно постановлению, снижаются проценты по кредитам в российских рублях, в долларах и евро. Ранее банкам предлагалось предоставлять их в размере не более 21% и 12% годовых, уменьшенных на размер компенсации, соответственно. Теперь верхняя планка снижается до 13% в первом случае и до 8% — во втором.

Как сообщалось, государственная программа по развитию агробизнеса нацелена на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, повышение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах надлежащего качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса. Она включает 11 подпрограмм, в том числе «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие селекции и семеноводства», «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Развитие племенного дела в животноводстве», «Развитие рыбохозяйственной деятельности», «Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса», «Инженерные противопаводковые мероприятия», «Сохранение и использование мелиорированных земель», «Структурные преобразования в агропромышленном комплексе», «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования», «Создание и развитие производств по переработке местных видов сырья и вторичных продуктов пищевой промышленности».

Постановление вступает в силу со дня принятия.