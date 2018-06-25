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В Минске покажут эротические рекламные ролики и установят БДСМ-фотозону

26.06.2018 10:44 — Разное | Tut.by  
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В ночь с 7 на 8 июля кинотеатр Silver Screen в Galileo обещает зрителям полтора часа рекламных роликов, которые так или иначе обыгрывают тему отношений и страсти, а также премьеру французской мелодрамы с элементами эротики от каннского лауреата.

«Ночь искушений» начнется в кинотеатре в ТРЦ Galileo в 22.00 в субботу. Перед началом программы и в перерыве гостей кинотеатра Silver Screen ждет БДСМ-фотозона с суровыми госпожами и возможность ощутить себя в особенно пикантной обстановке. Призами в конкурсах послужит новая линейка презервативов и еще более интимные предметы, которые не купишь в обычном магазине. Какие именно, можно узнать на мероприятии.

Организаторы предусмотрели два развлекательных блока: подборку лучших рекламных видео с участием мировых брендов и показ фильма «Мектуб, любовь моя» режиссера Абделатифа Кешиша, получившего в 2014 году Каннскую пальмовую ветвь за картину «Жизнь Адель».

«Мектуб, моя любовь» выходит в Минске на 2 недели раньше, чем в России. Это интимная история молодого сценариста, который возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь танцуют, купаются в море и занимаются любовью.


Кадр из фильма «Мектуб, любовь моя»

Антон Долин, кинокритик, так отозвался о картине: «Мектуб» — настоящий гимн жизни и молодости, трепещущий и пульсирующий, не фальшивый ни на секунду: кино, какое сегодня практически никто не умеет снимать. Это и виртуозно, и просто, и доступно, и совершенно необъяснимо волшебно".

Рейтинг фильма на IMDb после мировой премьеры 7.00

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь с 7 на 8 июля кинотеатр Silver Screen в Galileo обещает зрителям полтора часа рекламных роликов.
 
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