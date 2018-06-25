Курсы валют и криптовалют на сегодня

Курс евро значительно вырос, а доллар опустился до месячного минимума, биткойн +70.98.

Средневзвешенный курс доллара снизился на 0,0014 рубля до 1,9934 BYN/USD. Это минимальное значение за 35 дней.

Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0104 рубля до 2,3330 BYN/EUR и достиг своего максимума за 12 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0063 рубля до 3,1740 BYN/100RUB.

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