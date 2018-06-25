С 18 по 21 июня 2018 года на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска» прошел республиканский семинар-практикум «Экодружественность семьи – индикатор эффективности практик ОУР в местном сообществе».

Участниками семинара стали представители инициативных групп проекта «Экодружественность семьи – путь к устойчивому развитию Дзержинского района» – местных сообществ Дзержинского района; Ассоциации «Образование для устойчивого развития» и учреждений общего среднего образования Республики Беларусь - участников инновационных проектов в области ОУР, эксперты БГПУ и Ассоциации.

В ходе совместной работы его участники выявили специфику организации и определение индикаторов практик ОУР для всех поколений, а также обменялись опытом по их организации с различными категориями жителей между участниками проекта из Дзержинского района и представителями Ассоциации «Образование для устойчивого развития» из других регионов Беларуси.

В первый день работы состоялось знакомство участников семинара-практикума с вызовами устойчивости и образовательными перспективами Дзержинского района. Живой интерес вызвал брифинг начальника управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома Вацлава Ивановича Матусевича «Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития – образовательные перспективы Дзержинского района». Далее в ходе тематического практикума с экскурсией, которые провели Образцова И.А., директор ГУО «Станьковская средняя школа имени Марата Казея», и Маслиев О.И., общественный куратор Историко-краеведческого музея школы, были изучены культурологические аспекты интеграции образования и устойчивого развития региона в действии.





Тема второго дня семинара – «Экодружественность семьи – объект заботы организаторов практик образования в интересах устойчивого развития». Он был посвящен выявлению специфики и эффективных ресурсов организации практик ОУР в интересах укрепления экодружественности семей. Состоялся герменевтический практикум «Экодружественность семьи: сущность и содержание понятия, индикаторы». Далее прошли 3 питч-сессии. Введение в работу проблемной лаборатории «Условия и ресурсы организации практик ОУР для всех поколений в регионе экодружественного развития» в формате питч-сессии провела Савелова С.Б.

День завершился тематическим практикумом «Андрогогические аспекты произрастания экодружественности в образе жизни людей», которым руководила Савелова И.Б.

Третий день работы носил тематику «Образование взрослых – вызов организации практик поддержки обеспечения экодружественного образа жизни семьи». Цель дня: взаимообмен ресурсами организации образовательных практик для различных групп населения, наработанных в деятельности инновационных проектов в области ОУР. Продолжила свою работу проблемная лаборатория (ведущая – София Савелова С.Б.). В ходе ознакомительного тура в Ресурсный центр «ЭкоТехноПарк «Волма» РИПО были изучены дополнительные возможности и ресурсы усиления экодружественности семей. День завершили вечерние дискуссии «Практика образования взрослых в действии».

Четвертый день семинара был посвящен организации практик ОУР в процессах обеспечения экодружественности семьи. Цель дня: определение условий и индикаторов организации практик ОУР для различных групп населения и местных сообществ в интересах поддержки экодружественного образа жизни семьи. Прошел тематический практикум «Организация в регионе практик ОУР для взрослых, семей и специалистов». В ходе итоговой дискуссии рассмотрены вопросы сетевого взаимодействия и партнерства в организации практик ОУР в деятельности учреждений образования в местных сообществах и регионах.



