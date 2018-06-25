ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Республиканский семинар-практикум «Экодружественность семьи»

26.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

С 18 по 21 июня 2018 года на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска» прошел республиканский семинар-практикум «Экодружественность семьи – индикатор эффективности практик ОУР в местном сообществе».

Участниками семинара стали представители инициативных групп проекта «Экодружественность семьи – путь к устойчивому развитию Дзержинского района» – местных сообществ Дзержинского района; Ассоциации «Образование для устойчивого развития» и учреждений общего среднего образования Республики Беларусь - участников инновационных проектов в области ОУР, эксперты БГПУ и Ассоциации.

В ходе совместной работы его участники выявили специфику организации и определение индикаторов практик ОУР для всех поколений, а также обменялись опытом по их организации с различными категориями жителей между участниками проекта из Дзержинского района и представителями Ассоциации «Образование для устойчивого развития» из других регионов Беларуси.

В первый день работы состоялось знакомство участников семинара-практикума с вызовами устойчивости и образовательными перспективами Дзержинского района. Живой интерес вызвал брифинг начальника управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома Вацлава Ивановича Матусевича «Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития – образовательные перспективы Дзержинского района». Далее в ходе тематического практикума с экскурсией, которые провели Образцова И.А., директор ГУО «Станьковская средняя школа имени Марата Казея», и Маслиев О.И., общественный куратор Историко-краеведческого музея школы, были изучены культурологические аспекты интеграции образования и устойчивого развития региона в действии.


Тема второго дня семинара – «Экодружественность семьи – объект заботы организаторов практик образования в интересах устойчивого развития». Он был посвящен выявлению специфики и эффективных ресурсов организации практик ОУР в интересах укрепления экодружественности семей. Состоялся герменевтический практикум «Экодружественность семьи: сущность и содержание понятия, индикаторы». Далее прошли 3 питч-сессии. Введение в работу проблемной лаборатории «Условия и ресурсы организации практик ОУР для всех поколений в регионе экодружественного развития» в формате питч-сессии провела Савелова С.Б.

День завершился тематическим практикумом «Андрогогические аспекты произрастания экодружественности в образе жизни людей», которым руководила Савелова И.Б.

Третий день работы носил тематику «Образование взрослых – вызов организации практик поддержки обеспечения экодружественного образа жизни семьи». Цель дня: взаимообмен ресурсами организации образовательных практик для различных групп населения, наработанных в деятельности инновационных проектов в области ОУР. Продолжила свою работу проблемная лаборатория (ведущая – София Савелова С.Б.). В ходе ознакомительного тура в Ресурсный центр «ЭкоТехноПарк «Волма» РИПО были изучены дополнительные возможности и ресурсы усиления экодружественности семей. День завершили вечерние дискуссии «Практика образования взрослых в действии».

Четвертый день семинара был посвящен организации практик ОУР в процессах обеспечения экодружественности семьи. Цель дня: определение условий и индикаторов организации практик ОУР для различных групп населения и местных сообществ в интересах поддержки экодружественного образа жизни семьи. Прошел тематический практикум «Организация в регионе практик ОУР для взрослых, семей и специалистов». В ходе итоговой дискуссии рассмотрены вопросы сетевого взаимодействия и партнерства в организации практик ОУР в деятельности учреждений образования в местных сообществах и регионах.


 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 18 по 21 июня 2018 года на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска» прошел республиканский семинар-практикум «Экодружественность семьи –...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле на проспекте Космонавтов Opel сбил байкершу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика