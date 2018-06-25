Любовь со взаимностью, или Почему уже двадцать лет звучат на Ветковщине украинские мелодии

Так сложилось, что постчернобыльское возрождение музыкальной культуры Ветковского района во многом связано с украинскими именами. Двадцать лет назад по приглашению руководства Гомельского облисполкома в Ветку из украинских городов и сёл приехали сразу несколько семей работников культуры и искусства — Натальи Якса, Натальи Аполлоновой, Владимира Сетуна, Надежды и Николая Сахарук. Они сумели восполнить пробелы в культурной среде, что образовались после массового отселения Ветки. Люди нуждались в спокойной и стабильной жизни. А город испытывал потребность в профессиональных кадрах.

Они уже давно «свои», «местные». Но 20 лет назад это были очередные приезжие люди. Здесь, на Ветковщине, им приходилось заново налаживать быт. И заново завоёвывать своё доброе имя.

Ведь мало кто в Ветке знал, что у себя на родине это были уже состоявшиеся, очень уважаемые в профессиональной среде деятели культуры.

На Украине Наталья Якса организовала и много лет руководила капеллой бандуристов. Коллектив с успехом гастролировал по стране, участвовал и побеждал в республиканских конкурсах. Но в годы экономической нестабильности перспективы для его развития померкли. Оставлять своё детище было очень тяжело.

В Ветке Наталье Александровне передали руководство народным ансамблем «Ветковчанка», который уже существовал более двух десятков лет. Далеко не все её участницы приняли нового человека: что может знать украинка о местной культуре?! Многие вокалистки покинули коллектив. Но на их место пришли другие любители песни. Состав обновился.

Однако в этой истории ключевым является то, что Наталья Александровна всецело погрузилась в изучение местной музыкальной культуры. Без гордости и стеснения выспрашивала у старожилов про особенности напевов, улавливала каждую отличительную нотку. «Ветковчанка» с Натальей Якса уже много раз подтверждала звание «народного» любительского и любимого в народе коллектива, которому в этом году исполнилось 40 лет.

Много лет подряд Наталья Александровна возглавляла вокальную эстрадную студию «Резонанс», делала аранжировки песен для местных исполнителей. Благодаря её кропотливой и самозабвенной работе, чуткости к любому проявлению способностей у ребёнка, на сцене засветилось много юных дарований.

Наталья Александровна — композитор-песенник. Она написала один из вариантов гимна города Ветки. На её музыку положены проникновенные слова местного поэта Василия Бакаева о родном городе «Веточка моя».

С именем Натальи Якса связано и ещё одно заметное явление в музыкальной культуре не только Ветковщины — образование при городском Доме культуры трио, а затем ансамбля бандуристов «Вербиченька». Уникальный и единственный для Беларуси коллектив не раз получал приглашения на «Славянский базар в Витебске». И это то немногое, совсем «украинское», что так нравится и впечатляет зрителей.

Как сказала Наталья Александровна, наиболее важный момент, что покорил её с первых дней проживания в Беларуси — здесь каждому человеку даётся возможность развивать свою национальную культуру. Как пример — Всебелорусский фестиваль национальных культур. В нём всегда участвует ансамбль ветковских бандуристов. Яркий и масштабный творческий форум, не имеющий по своему формату аналогов в мире, объединяет в Гродно представителей этнических групп из разных регионов Беларуси и других государств. Праздник неизменно демонстрирует идею-призыв — сохранять национальную самобытность, одновременно укрепляя единство и дружбу.

За пределами Украины вновь обрели славу Наталья Аполлонова и её супруг Владимир Сетун. Ныне Наталья Владимировна возглавляет инструментальный ансамбль педагогов школы искусств «Фантазия» города Ветки. В репертуаре уважаемого среди ценителей музыкального искусства коллектива — разнообразная музыка: от народных мотивов и классики до популярных мелодий.

В первые годы после переезда в Ветку Владимир Сетун работал в городском Доме культуры. Он солировал в эстрадно-духовом оркестре «Экспромт», которым руководил выходец из приграничных Репок Черниговской области Руслан Власенко. В настоящее время Владимир Иванович является вокалистом в хоре Гомельской государственной филармонии.

Как отличные музыканты, профессионалы своего дела зарекомендовали супруги Сахарук. Надежда Ивановна все эти годы работает в методической службе отдела культуры, поёт и играет в ансамблях при ГДК. Николай Николаевич до выхода на пенсию был преподавателем по классу духовых инструментов в местной школе искусств и также участвовал во многих творческих коллективах.

Примечательно, что дети героев нашей публикации свою профессиональную жизнь связали с культурной нивой Ветковщины.

Не устраивая революций, бережно и тактично эти люди вписывают свой национальный колорит в местные музыкальные и культурные традиции. Взаимное обогащение культур в условиях маленького городка проходит через личное и профессиональное общение одарённых личностей — белорусов, русских, украинцев, армян...

С огромной благодарностью они относятся к земле, которая дала не только кров над головой, обеспечила хлебом насущным, но и позволила развивать творческие дарования, нести свет души людям, делиться с миром прекрасным.

— В сердце осталась любовь к малой родине, — говорит Наталья Якса. — Но в Ветке за 20 лет обжились, пустили корни, обрели работу, жильё. Выросли и выучились дети. Мы дождались внуков. Конечно, бывает ностальгия по прошлому, но в пересчёте на то, что потеряли там и что обрели здесь, грусть уходит. Эта земля компенсировала много потерь. Говорю от имени многих украинцев, Ветка поистине стала для нас второй родиной.

Наталья ТИТУШКИНА.