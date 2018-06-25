



Если в школе возникнет пожар, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС оперативная информация поступит мгновенно благодаря системе передачи извещений «Молния». И многое в этой цепочке реагирования на происшествия зависит от качественного обслуживания систем пожарной автоматики и поддержания их в рабочем состоянии. Малейшие неточности в этой работе могут привести к трагедии, драгоценные минуты будут упущены, а последствия от возгорания более внушительны. Ветковский РОЧС подробно изучил этот вопрос.

На днях завершились мониторинги мест оздоровления и отдыха детей в летний период. В Ветковском районе это пришкольные лагеря, которые разместились на базе учреждений образования. Как рассказал первый заместитель начальника райотдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Малашенко, ни на одной из 14 площадок организации-лицензиаты, осуществляющие техническое обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, не довели начатое дело до конца. В частности, они не проверили прохождение сигнала на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС посредствам системы передачи извещений «Молния».

Ответственные лица за техобслуживание оборудования и поддержание его в исправном состоянии будут привлечены к административной ответственности. Но главная задача спасателей — добиться бесперебойного функционирования установок пожарной автоматики на объектах, чтобы избежать возникновения внештатных ситуаций.

А. КОДОЛОВА.