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На днях завершились мониторинги мест оздоровления и отдыха детей в летний период
26.06.2018 — Разное | Новости Ветки
Если в школе возникнет пожар, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС оперативная информация поступит мгновенно благодаря системе передачи извещений «Молния». И многое в этой цепочке реагирования на происшествия зависит от качественного обслуживания систем пожарной автоматики и поддержания их в рабочем состоянии. Малейшие неточности в этой работе могут привести к трагедии, драгоценные минуты будут упущены, а последствия от возгорания более внушительны. Ветковский РОЧС подробно изучил этот вопрос.
На днях завершились мониторинги мест оздоровления и отдыха детей в летний период. В Ветковском районе это пришкольные лагеря, которые разместились на базе учреждений образования. Как рассказал первый заместитель начальника райотдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Малашенко, ни на одной из 14 площадок организации-лицензиаты, осуществляющие техническое обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, не довели начатое дело до конца. В частности, они не проверили прохождение сигнала на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС посредствам системы передачи извещений «Молния».
Ответственные лица за техобслуживание оборудования и поддержание его в исправном состоянии будут привлечены к административной ответственности. Но главная задача спасателей — добиться бесперебойного функционирования установок пожарной автоматики на объектах, чтобы избежать возникновения внештатных ситуаций.
А. КОДОЛОВА.
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