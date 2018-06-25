﻿ На днях завершились мониторинги мест оздоровления и отдыха детей в летний период. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На днях завершились мониторинги мест оздоровления и отдыха детей в летний период

26.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

 

На днях завершились мониторинги мест оздоровления и отдыха детей в летний период

Если в школе возникнет пожар, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС оперативная информация поступит мгновенно благодаря системе передачи извещений «Молния». И многое в этой цепочке реагирования на происшествия зависит от качественного обслуживания систем пожарной автоматики и поддержания их в рабочем состоянии. Малейшие неточности в этой работе могут привести к трагедии, драгоценные минуты будут упущены, а последствия от возгорания более внушительны. Ветковский РОЧС подробно изучил этот вопрос.

На днях завершились мониторинги мест оздоровления и отдыха детей в летний период. В Ветковском районе это пришкольные лагеря, которые разместились на базе учреждений образования. Как рассказал первый заместитель начальника райотдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Малашенко, ни на одной из 14 площадок организации-лицензиаты, осуществляющие техническое обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, не довели начатое дело до конца. В частности, они не проверили прохождение сигнала на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС посредствам системы передачи извещений «Молния».

Ответственные лица за техобслуживание оборудования и поддержание его в исправном состоянии будут привлечены к административной ответственности. Но главная задача спасателей — добиться бесперебойного функционирования установок пожарной автоматики на объектах, чтобы избежать возникновения внештатных ситуаций.

А. КОДОЛОВА.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Если в школе возникнет пожар, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС оперативная информация поступит мгновенно благодаря системе передачи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нотариусы проведут бесплатные консультации накануне Дня Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика