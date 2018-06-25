«С любовью к людям и родной земле» областные миротворцы посетили Ветковский район





Акция, посвящённая объявленному в республике Году малой родины, прошла накануне 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Для ветковчан эта скорбная дата имеет особое значение. На полях сражений погибли более 8000 наших земляков. С гордостью храним в памяти имена Героев Советского Союза — выходцев из Ветковского района — М.Г. Батракова, П.Н. Буйневича, Г.В. Ксензова, А.М. Кулагина, В.Ф. Мухина, Я.К. Минина, И.М. Макаренко. С трепетом относятся здесь и к ветеранам Великой Отечественной войны. Их у нас осталось всего 9. И молодёжь, активисты общественных организаций и сегодня всеми силами заботятся о них, оказывают шефскую помощь и перенимают житейскую мудрость солдат Великой Победы.

Соединить прошлое и настоящее и через поколения проследить, в каком направлении развивается наша страна сегодня, — задача, которую ставило перед собой Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира. Руководитель организации Тимофей Глушаков второй год с этой миротворческой миссией посещает районные центры области. Акция уже побывала в Речице, Чечерске, Калинковичах и Жлобине. И везде учащиеся различных учреждений образования и представители общественных объединений, Коммунистической партии Беларуси с одинаковым интересом знакомились с организациями и предприятиями районов.

— Акция в Ветке несколько отличается от предыдущих подобных мероприятий, — поделился Тимофей Глушаков. — Помимо студентов, которые через несколько лет в качестве молодых специалистов отправятся на свои первые рабочие места, в том числе и в сельскохозяйственные регионы, мы пригласили и бывших руководителей, стоявших у руля Ветковского района в разные годы. Они тоже должны видеть, какие разительные изменения в лучшую сторону произошли с их детищем.

На митинге-реквиеме у братского захоронения в Ветке, с которого и началось масштабное мероприятие миротворцев, в качестве почётных гостей присутствовали Бронислав Матвеевич Зборовский, Леонид Семёнович Новосёлов, Василий Николаевич Воинов и Евгений Иванович Чеваньков. Позже они вместе с официальной делегацией посетили детско-юношескую спортивную школу, городской стадион и бассейн. Особый интерес у студентов вызвала боевая техника, которой оснащена пожарно-аварийная спасательная часть №1 г. Ветки. Начальник Ветковского РОЧС Валерий Хорошко устроил гостям подробную экскурсию.

Поскольку Ветковский район относится к числу сельскохозяйственных, центральным объектом обзорной экскурсии стал машинно-тракторный парк агрофирмы имени Лебедева. Директор хозяйства Михаил Асютин более детально рассказал об особенностях функционирования хозяйства. Однако деревня — это не только тяжёлый труд на производстве. В сельской местности сегодня условия жизни ничуть не хуже, чем в городе. И подтверждение тому — Даниловичский детский сад-начальная школа — учреждение, где учебно-воспитательная работа налажена на высшем уровне. Здесь хотят учиться. И классы посещают даже дети из соседних деревень. Заслуга в этом и педагогического коллектива, и руководителя Ирины Скибуновой. Чтобы поддержать такую инициативу по созданию имиджа сельской школы, Тимофей Иванович вручил Ирине Михайловне сертификат на 600 рублей. Вложить эти средства планируют в приобретение качели для младшей группы детсада. К слову, подобную поддержку в рамках благотворительной акции «Дорогой жизни по родной земле», приуроченной к 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, получил Новосёлковский сельский Дом культуры. И директор учреждения Инна Надточеева показывала новенький теннисный стол, который пользуется у сельчан большой популярностью.

Итоги этой многовекторной встречи подвели в зрительном зале Новосёлковского сельского Дома культуры. Впечатлённые увиденным, эмоций не скрывали ни бывшие руководители, ни молодёжь. Младшее поколение, особо заинтересованное рассказом заместителя председателя Ветковского райисполкома Сергея Кончица (руководитель коснулся истории создания района и социально-экономической жизни региона сегодня), заверило, что обязательно расскажет об увиденном и услышанном всем знакомым. А Диана, учащаяся дорожно-строительного колледжа даже высказала желание распределиться после получения специальности в наш район.

— Ветка — такой яркий и красивый город, — поделилась своими эмоциональными впечатлениями девушка. — Меня удивили суперсовременные спортивные площадки. И я никак не ожидала увидеть маленькую сельскую школу настолько уютной и ухоженной.

Ветковщина современная — это результат активной совместной работы нынешней власти (областного и районного руководства) и людей — жителей района. Но не стоит забывать, что вся современность зиждется на истории, которую своими руками творили руководители района разных лет. И Тимофей Глушаков вместе с коллегами принял решение отметить именно их вклад в развитие Ветковщины. Он вручил благодарственные письма и подарки Брониславу Зборовскому, Леониду Новосёлову, Василию Воинову, Евгению Чеванькову. Достойную компанию управленцам составил бывший директор ОАО «Дружба» Николай Чварков. Ему, руководителю хозяйства с 32-летним стажем, тоже есть что сказать молодому поколению.

Участие Белорусского фонда мира в работе профориентационной направленности и патриотическом воспитании молодёжи — важнейшее направление деятельности общественной организации. Тимофей Глушаков уверен: сегодня, когда малые города и село стремительно развиваются, производство становится всё более технологичным, особенно важно показать будущим специалистам, которые ещё сидят на студенческой скамье, реальные условия труда на местах и доказать — ехать в деревню не страшно.

Анна КОДОЛОВА.