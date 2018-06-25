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Краткая биография одного из первых прокуроров Ветковского района
26.06.2018 — Разное | Новости Ветки
Почётный работник прокуратуры
Исаак Давыдович Фрадин — старший советник юстиции. Родился 15 октября 1917 года в деревне Шарибовка Буда-Кошелёвского района Гомельской области. Получил высшее юридическое образование.
Свою трудовую деятельность начал в 1933 году. После окончания в 1938-м Минской юридической школы пришёл на работу в органы прокуратуры.
Участник Великой Отечественной войны. С августа 1941-го по октябрь 1943-го находился в партизанском отряде имени Сталина Гомельского соединения в качестве начальника особого отдела. Неоднократно принимал участие в разгроме немецких гарнизонов, на своём личном счету имеет четыре взорванных моста.
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями «Партизану Отечественной войны I степени», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
После освобождения области от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года Исаак Фрадин вернулся в органы прокуратуры. С июля 1943-го по апрель 1952-го работал прокурором Ветковского района. После был прокурором Буда-Кошелёвского, Лоевского и Чечерского районов. С 1977 года — старший помощник Гомельской областной прокуратуры.
За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную безупречную службу в органах прокуратуры Исаак Давыдович был награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры СССР».
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