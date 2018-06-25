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Сегодня работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник
26.06.2018 — Разное | Новости Ветки
Уважаемые работники прокуратуры!
Вы осуществляете честный, справедливый и принципиальный надзор! Благодаря вашим усилиям пресечено множество нарушений законов в экономической и социальной сферах. Мы выражаем вам огромную признательность за нашу уверенность в завтрашнем дне, за обеспечение конституционной законности. Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника! От всей души желаем всем сотрудникам прокуратуры, коллегам, а также уважаемым ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, спокойной жизни, счастья вам и вашим семьям, профессиональных успехов и личного благополучия! Терпения, успехов и мудрости в нелегкой борьбе за правду!
Олег АРХИПЕНКО, председатель районного исполнительного комитета.
Виктор МАСЕЙКОВ, председатель районного Совета депутатов.
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