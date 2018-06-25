Сегодня работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник





Уважаемые работники прокуратуры!

Вы осуществляете честный, справедливый и принципиальный надзор! Благодаря вашим усилиям пресечено множество нарушений законов в экономической и социальной сферах. Мы выражаем вам огромную признательность за нашу уверенность в завтрашнем дне, за обеспечение конституционной законности. Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника! От всей души желаем всем сотрудникам прокуратуры, коллегам, а также уважаемым ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, спокойной жизни, счастья вам и вашим семьям, профессиональных успехов и личного благополучия! Терпения, успехов и мудрости в нелегкой борьбе за правду!

Олег АРХИПЕНКО, председатель районного исполнительного комитета.

Виктор МАСЕЙКОВ, председатель районного Совета депутатов.