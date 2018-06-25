25.06.2018 около в 14:40 часов произошло дорожно-транспортное происшествие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56726.php

Читать полностью в источнике с фото:

По предварительной информации: 35-летний житель д.Андроново, Кобринского района, не имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем «Мерседес-Бенц 320»и двигался по автодороге Н848, в направлении от д. Андроново к пос. «Птицефабрика», Кобринского р-на.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56726.php

Читать полностью в источнике с фото:

На 1 км. автодороги, не выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги вправо (по направлению движения автомобиля) не справился с управлением, допустил съезд в левый придорожный кювет и наезд на железобетонную стойку дорожного знака. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми доставлен на излечение в реанимационное отделение Брестской областной больницы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56726.php

Читать полностью в источнике с фото:





Установлено, что в 2008 году водитель лишен права управления по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь ( управление транспортным средством в состоянии опьянения). Взята кровь на анализ. Проводится проверка.