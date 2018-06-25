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В результате наезда на железобетонную стойку тяжело травмирован водитель "бесправник"
26.06.2018 11:00 — Разное | Виртуальный Брест
25.06.2018 около в 14:40 часов произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 35-летний житель д.Андроново, Кобринского района, не имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем «Мерседес-Бенц 320»и двигался по автодороге Н848, в направлении от д. Андроново к пос. «Птицефабрика», Кобринского р-на.
На 1 км. автодороги, не выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги вправо (по направлению движения автомобиля) не справился с управлением, допустил съезд в левый придорожный кювет и наезд на железобетонную стойку дорожного знака. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми доставлен на излечение в реанимационное отделение Брестской областной больницы.
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25.06.2018 около в 14:40 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний житель д.Андроново, Кобринского района , не имея...
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